Thi thể nam giới nổi trên rạch ở TPHCM

Ngày 4/1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ thi thể một nam giới nổi trên rạch Cả Cấm, phường Tân Mỹ (TPHCM).

Sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư Midtown, bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước nên trình báo công an.

Người dân phát hiện thi thể nam giới trên rạch ở phường Tân Mỹ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nạn nhân là nam giới, mặc áo thun có in dòng chữ tiếng nước ngoài ở phần ngực, quần sọc màu trắng xanh. Danh tính người tử vong chưa được xác định.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân, vui lòng liên hệ Công an phường Tân Mỹ để hỗ trợ quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.