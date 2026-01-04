Man Utd vất vả hòa đội bóng mới thăng hạng

Huấn luyện viên Daniel Farke của Leeds Utd đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân tránh được thất bại trước Man Utd, khi hai đội chia điểm với tỷ số 1-1 trong trận đấu hấp dẫn tại Elland Road thuộc khuôn khổ vòng 20 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào tối 4/1. Kết quả này cũng giúp đội chủ nhà kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 7.

Dù chỉ cùng góp mặt ở giải Ngoại hạng 4 trên tổng số 22 mùa giải gần đây, sự kình địch giữa Leeds và Man Utd vẫn vô cùng gay gắt. Bầu không khí cuồng nhiệt dưới nắng mùa đông đã chào đón các cầu thủ, tiếp thêm năng lượng để Leeds nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, chính đội khách mới là những người sớm đưa bóng vào lưới, nhưng cú vô lê đẹp mắt của Matheus Cunha không được công nhận do lỗi việt vị.

Hiệp đấu đầu tiên giữa Leeds và Man Utd diễn ra có phần tẻ nhạt (Ảnh: Getty).

Trong một trận đấu giàu tính cạnh tranh và thường bị bó hẹp ở khu trung tuyến, chất lượng ở 1/3 cuối sân là điều khá hiếm hoi. Dù vậy, một khoảnh khắc lóe sáng đã giúp Leeds suýt mở tỷ số khi quả tạt đầy khó chịu từ cánh phải của Anton Stach được Dominic Calvert-Lewin đánh đầu đưa bóng đi chệch cột phía xa.

Thủ môn Lucas Perri bên phía chủ nhà đã phải trổ tài với pha phản xạ xuất sắc để từ chối bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh của Leny Yoro sau cú đánh đầu cận thành. Cunha và Patrick Dorgu sau đó cũng dứt điểm thiếu chính xác trong quãng cuối hiệp một đầy sức ép của “Quỷ đỏ”.

Sự chắc chắn của Leeds không quá bất ngờ, bởi mùa này chỉ có hai đội tại Ngoại hạng Anh để thủng lưới ít bàn hơn họ trong hiệp một. Việc không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ chắc chắn khiến Daniel Farke và các cổ động viên chủ nhà không khỏi thất vọng, khi cục diện trận đấu vẫn rất cân bằng trước hiệp hai.

Thế trận tương tự tiếp diễn sau giờ nghỉ, với Senne Lammens kịp thời cản phá cú sút về góc gần của Gabriel Gudmundsson. Khi các cơ hội rõ rệt ở 1/3 cuối sân vẫn khan hiếm, một thoáng mất tập trung của hậu vệ Ayden Heaven bên phía đội khách đã mở ra bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 62.

Heaven để Brenden Aaronson vượt lên trong pha tranh chấp, và tiền vệ người Mỹ dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thứ 8 trong 9 bàn gần nhất cho Leeds tại Elland Road. Đây cũng là trận sân khách thứ 15 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà Man Utd để thủng lưới, chuỗi tệ nhất của họ kể từ năm 1986.

Cunha tranh bóng với Calvert-Lewin (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, đội khách lập tức vùng lên. Chỉ ít phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Joshua Zirkzee góp công giúp Man Utd gỡ hòa khi kiến tạo cho Cunha, người dứt điểm đánh bại người đồng hương Perri với cú sút lăn qua vạch vôi, quân bình tỉ số 1-1 ở phút 65.

Ở giai đoạn cuối trận đấu, Benjamin Sesko sút chệch khung thành và Cunha đưa bóng dội cột trong nỗ lực tìm bàn thắng quyết định cho đội khách, trong khi Joel Piroe bên phía Leeds cũng cứa lòng vọt xà ở đầu sân đối diện, để rồi hai đội chấp nhận chia điểm.

Trận hòa này đồng nghĩa Leeds chỉ thắng một trong 20 lần gần nhất chạm trán Man Utd tại Ngoại hạng Anh, nhưng họ hiện đã tạo ra khoảng cách 8 điểm so với nhóm xuống hạng. Đội bóng của Ruben Amorim mới giành được một chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Cho dù kết quả này giúp "Quỷ đỏ" kéo dài chuỗi trận bất bại trước các đội mới thăng hạng lên 26 trận, nhưng Man Utd vẫn bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4 và có thể bị kéo giãn khoảng cách với vị trí này lên 5 điểm nếu Liverpool thắng Fulham.