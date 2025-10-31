Ngày 31/10, sau khi nước lũ rút, người dân thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận tất bật thu dọn, khắc phục hậu quả. Tại chợ Nam Phước, xã Nam Phước, hàng chục hộ tiểu thương mất trắng tài sản khi toàn bộ hàng hóa bị ngâm nước, hư hỏng nặng.

Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương bán hoa tại chợ cho biết thiệt hại hơn 60 triệu đồng do toàn bộ số hoa tươi nhập về trước lũ bị nước ngập, hư hỏng. Nhìn đống hoa vứt bỏ thành đống, bà Thanh chỉ nghẹn ngào, nói: "Tài sản cứ thế mà trôi theo dòng nước, bất lực thật!".

Chủ một cửa hàng quần áo tại chợ Nam Phước ngán ngẩm nhìn cảnh tượng áo quần mình vừa nhập về bán đã lấm lem bùn đất, đành phải vứt bỏ.

Nhà của ông Đặng Hùng Khánh, đường Hùng Vương, xã Nam Phước, bị ngập hơn 1m, kéo theo rác, bùn đất tràn vào nhà tạo nên khung cảnh hỗn loạn đồ đạc.

"Gia đình tôi không còn đồ dùng gì nguyên vẹn sau khi nước rút!. Tất cả hư hỏng, bám đầy bùn đất, nhìn mà không biết phải dọn bắt đầu từ đâu", ông Khánh than thở.

Chiếc xe máy của gia đình dù đã kê lên cao nhưng đã bị hư hỏng vì ngập nước. Nhà ông Khánh kinh doanh hoa, toàn bộ hàng hóa đã bị ngập, chỉ một số ít còn tận dụng được.

Một khu vui chơi trẻ em ở xã Nam Phước ngập trong bùn non

Không chỉ khu chợ, người dân quanh khu vực khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước cũng chịu thiệt hại nặng nề. Trong ảnh là một cửa hàng điện tử đã bị thiệt hại tất cả các thiết bị, chủ cửa hàng đành vứt bỏ.

Trong khi đó nhà bà Hồ Thị Mỹ, trú xã Nam Phước đã mất hơn 100 triệu đồng khi 6 tấn lúa mua về xay gạo bán bị ngâm nước nhiều ngày, lên mốc, không thể sử dụng. Sáng nay bà tiếc của nên cùng con trai kéo lúa ra phơi, mong giữ lại được ít lúa cho lợn ăn.

Cửa hàng đồ thể thao trên đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng do nước ngập làm hư hỏng 1 máy đan vợt cùng hàng trăm đôi giày thể thao và quần áo.

Hàng điện máy hư hỏng sau lũ tại cửa hàng trên đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn.

Tại phường Điện Bàn, dọc các tuyến Trần Nhân Tông, nhiều hộ kinh doanh cũng bị thiệt hại nặng do nước lũ tràn vào nhà, đến ngày 31/10, nhiều khu vẫn còn lênh láng nước.