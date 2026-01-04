Bỏ trốn sau khi bị phát hiện lấy vàng giả tráo vàng thật của người tình

Ngày 4/1, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ Lê Phương Yến (29 tuổi), trú tại xã Long Điền, tỉnh Cà Mau.

Yến là đối tượng bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Lê Phương Yến khi bị bắt (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, giữa năm 2019, qua mạng xã hội, Yến quen biết chị N. rồi nảy sinh tình cảm, chung sống với nhau. Đến tháng 10/2023, Yến đưa chị N. về sống tại nhà cha mẹ ruột của mình ở xã Long Điền.

Khoảng tháng 8/2024, Yến lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K của chị N. rồi thay bằng vàng giả để che giấu hành vi của mình. Một thời gian sau, khi bị phát hiện, Yến bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý và đến tháng 10/2025 ra quyết định truy nã đối với Lê Phương Yến.

Trong quá trình lẩn trốn, Yến thay đổi diện mạo nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Cuối năm 2025, cơ quan Công an tỉnh Cà Mau xác định Yến xuất hiện ở TPHCM nên phối hợp công an địa phương bắt giữ.