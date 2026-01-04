Điều kiện khắc nghiệt ở nơi Mỹ giam giữ Tổng thống Venezuela

Trung tâm Giam giữ Metropolitan (Ảnh: AFP).

Tối 3/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị các đặc vụ liên bang của Mỹ áp giải đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) tại New York ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công vào Caracas và bắt giữ vợ chồng ông ngay tại dinh thự riêng.

Nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến sẽ có phiên ra hầu tòa đầu tiên tại tòa án liên bang Manhattan vào ngày 5/1. Tuy nhiên, thời điểm chính xác cho phiên xuất hiện ban đầu này vẫn chưa được công bố chính thức.

Được mô tả với những điều kiện “đáng sợ”, MDC được biết đến với tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng, bạo lực giữa các phạm nhân và mất điện thường xuyên.

Được xây dựng vào thập niên 1990 nhằm giải quyết tình trạng quá tải nhà tù, cơ sở này từng giam giữ nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ R. Kelly, nhân vật thượng lưu Ghislaine Maxwell, “thần đồng” tiền điện tử một thời Sam Bankman-Fried và ông trùm âm nhạc Sean Diddy Combs. Nghi phạm trùm băng đảng ma túy Ismael El Mayo Zambada Garcia cũng từng bị giam ở đây trong thời gian chờ xét xử các cáo buộc giết người và buôn bán ma túy.

“Đó là một nơi cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ phạm nhân nào”, luật sư của ông trùm âm nhạc Combs, Marc Agnifilo, lập luận trước tòa vào cuối năm 2024, nói với thẩm phán rằng sẽ rất khó để thân chủ của ông chuẩn bị cho phiên tòa nếu bị giam tại đó.

Bạo lực có thể là mối đe dọa thường trực. Một phạm nhân đã bị đâm tử vong vào tháng 6/2024, và một người khác tử vong trong một vụ ẩu đả một tháng sau đó.

Một sự cố mất điện năm 2019 đã khiến các phạm nhân rơi vào cảnh gần như hoàn toàn tối tăm trong điều kiện giá lạnh suốt một tuần. Vụ việc đã dẫn đến một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ và kết thúc bằng một thỏa thuận bồi thường 10 triệu USD cho 1.600 phạm nhân bị ảnh hưởng.

Theo đơn kiện được đệ trình thay mặt họ, các phạm nhân bị nhốt trong phòng giam nhiều ngày liền và buộc phải chịu đựng những điều kiện mất vệ sinh, với các nhà vệ sinh bị hỏng.

MDC hiện là trung tâm giam giữ liên bang duy nhất phục vụ thành phố New York, khi khu phức hợp nhà tù ở Manhattan bị đóng cửa sau cái chết của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein vào năm 2019.

Vụ bắt giữ Tổng thống Maduro đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Trong đó, Nga coi hành động này là “không thể chấp nhận được” và Trung Quốc yêu cầu Mỹ trả tự do cho ông Maduro “ngay lập tức”.

Giáo hoàng Leo hôm nay kêu gọi phải bảo đảm chủ quyền của Venezuela, đồng thời cho biết ông đang theo dõi các diễn biến tại quốc gia Mỹ Latinh này với “mối quan ngại sâu sắc”.

Ông nói rằng lợi ích của người dân Venezuela phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác, đồng thời kêu gọi một hành trình của công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước, bảo đảm thượng tôn pháp luật, cùng nhau nỗ lực xây dựng một tương lai hòa bình của hợp tác, ổn định và hài hòa.