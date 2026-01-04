TPHCM đón 1,2 triệu lượt khách, thu hơn 2.600 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

Theo Sở Du lịch TPHCM, nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh trong dịp Tết Dương lịch, ngành du lịch thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đến các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các khu, điểm tham quan.

Trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, bán đúng giá, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Với sự phối hợp chặt chẽ của UBND các phường, xã, đặc khu cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch, hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Du lịch TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực dịp Tết Dương lịch (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tổng lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt khoảng 1,24 triệu lượt, khách quốc tế đến TPHCM đạt 75.726 lượt. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 75%, trong khi doanh thu du lịch đạt khoảng 2.632 tỷ đồng.

Trong dịp lễ, thị trường khách quốc tế đến TPHCM ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét. Lượng khách tập trung chủ yếu từ các thị trường truyền thống và khu vực lân cận như Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...), Đông Nam Á, cùng một số thị trường châu Âu và châu Úc.

Phần lớn du khách lựa chọn các sản phẩm tour ngắn ngày trong thành phố, tour trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, tham quan di tích lịch sử. Phân khúc khách lẻ và nhóm nhỏ chiếm tỷ trọng cao, với thời gian lưu trú ngắn nhưng mức chi tiêu cho dịch vụ, mua sắm và trải nghiệm khá tốt.

Đón đầu xu hướng mới, các doanh nghiệp lữ hành tập trung phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt, cá nhân hóa, gắn với định hướng phát triển bền vững và khai thác giá trị văn hóa bản địa.

Đại diện Vietravel cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm, từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch di sản - bản địa, du lịch khám phá ẩm thực, nông nghiệp đến du lịch tâm linh.

Có hơn 75.000 lượt khách quốc tế đến TPHCM trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (Ảnh minh họa: Hạnh Lê).

Song song đó, các chương trình tour ngắn ngày, tour ban đêm, tour ẩm thực, tour nội thành và các sản phẩm kết nối TPHCM với các địa phương lân cận tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong dịp lễ, Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông và sự kiện chào đón năm mới. Các điểm mua sắm, ẩm thực như chợ Bến Thành và các trung tâm thương mại lớn duy trì không khí nhộn nhịp suốt kỳ nghỉ.

Hệ thống bảo tàng, di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng TPHCM ghi nhận lượng khách ổn định, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn. Các khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có lượng khách tăng so với ngày thường.

Tại các điểm du lịch biển như Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc (đều thuộc TPHCM), lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách tại TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ. Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm và Long Hải đạt công suất phòng cao, thậm chí kín chỗ trong những ngày cao điểm.

Biển Vũng Tàu là điểm đến được người dân TPHCM và các tỉnh lân cận lựa chọn nhiều trong dịp Tết Dương lịch (Ảnh: Phước Tuần).

Các điểm du lịch tâm linh, sinh thái như Tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn - Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu tiếp tục thu hút đông đảo du khách tham quan.

Nhìn chung, sự gia tăng đồng đều của khách nội địa và quốc tế cùng doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống, mua sắm và vui chơi giải trí đã tạo khí thế khởi đầu tích cực cho du lịch TPHCM trong năm nay, mở ra kỳ vọng phục hồi và tăng trưởng bền vững trong những tháng tiếp theo.