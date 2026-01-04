Đề nghị công an vào cuộc vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng

Tối 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh clip phản ánh việc hai du khách nước ngoài bị một nhóm người dọa đánh bằng xẻng tại khu vực công viên bãi biển.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm người đàn ông Việt Nam và hai du khách nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Hai du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip, vào buổi tối, hai du khách đứng tại lối đi bộ trong công viên bãi biển, nói chuyện với một nhóm người mặc áo màu xanh, được cho là đồng phục của một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Bất ngờ, một người trong nhóm cầm xẻng chạy tới dọa đánh hai du khách. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có đông người dân và du khách qua lại, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, quay clip.

Clip này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trước đó, cũng tại phường Nha Trang xảy ra vụ việc nam tài xế taxi “làm xiếc”, biến tờ tiền 200.000 đồng của du khách người Hàn Quốc thành 10.000 đồng nhằm chiếm đoạt, gây bức xúc dư luận.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, các cơ quan chức năng phường Nha Trang đã vào cuộc xác minh. Tối 3/1, Công an phường Nha Trang đã mời N.A.T., nam tài xế liên quan, lên làm việc.

Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi tráo tiền, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.