Thường trực Chính phủ: Còn lúng túng trong triển khai đường sắt tốc độ cao

Yêu cầu này được Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thường trực Chính phủ đánh giá Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan còn lúng túng trong việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, nhất là nghiên cứu, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư.

Thường trực Chính phủ yêu cầu chậm nhất trong tháng 1 phải hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Việc này phải báo cáo Thủ tướng trước 15/1.

Tàu cao tốc Shinkansen ở Nhật Bản (Ảnh: Japantourist/Kyotostation).

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho dự án.

Trường hợp cần thiết, Thường trực Chính phủ lưu ý việc bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư kinh doanh) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động…

Yêu cầu của việc này là phải bảo đảm khoa học, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro… theo các chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời báo cáo Thường trực Chính phủ trước 10/1.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ giải phóng mặt bằng vì thiếu vốn.

Với các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thường trực Chính phủ yêu cầu hai thành phố chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh đó, Hà Nội và TPHCM phải rà soát báo cáo Thành ủy về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước; nghiên cứu xem xét ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

Cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thường trực Chính phủ lưu ý UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tuyến Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành…).

Liên quan dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 và ký Hiệp định nối ray, xây dựng cầu đường sắt qua biên giới, hoàn thành trong tháng 3.

Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ chỉ đạo hoàn thành thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 giữa hai nước trong tháng 7 để khởi công dự án như báo cáo của Bộ trưởng Xây dựng.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư của dự án và chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính,… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

Bộ Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.

Theo Thường trực Chính phủ, cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo kịp thời nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, quản lý, vận hành khai thác các tuyến đường sắt, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Những nội dung này cần báo cáo Thủ tướng trước 15/1.