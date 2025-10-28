Lũ "bao vây" Kinh thành Huế, đường vào Đại nội nước chảy cuồn cuộn

Sáng 28/10, nước lũ trên các sông tại Huế tiếp tục duy trì ở mức cao, gây ngập lụt nhiều khu vực của địa phương này. Trong ảnh là cổng Ngọ Môn - Đại nội Huế bị ngập sâu.

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến 32/40 phường, xã trên địa bàn thành phố bị ngập sâu 1-1,5m, nhiều khu vực trũng ngập 2-2,5m.

Nước lũ trên sông Hương vẫn cao hơn mức báo động 3, gần chạm gầm cầu Trường Tiền.

Khu di sản Kinh thành Huế bị nước lũ "bao vây".

Người dân di chuyển bằng ghe dọc đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, đoạn qua di tích Nghênh Lương Đình.

Nước chảy xiết, tràn qua khu vực Cửa Ngăn dẫn vào Đại nội Huế.

Bảo vật quốc gia Cửu vị thần công nằm trong nước.

Các tuyến phố khu vực trung tâm thành phố Huế tiếp tục ngập sâu, gây chia cắt.

Nước tràn vào hầm để xe tại Công viên Kim Đồng, phường Thuận Hóa. Nhiều hàng hóa, tài sản trôi dập dềnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các khu phố ở Huế có rất nhiều xe máy, ô tô của người dân bị chìm trong dòng nước, nguy cơ thiệt hại lớn.

Người dân mang xe lên đậu trên cầu Phú Xuân (hay còn gọi là cầu Mới, bắc qua sông Hương) để tránh ngập lụt.

Trong chiều và tối 27/10, nước lũ tràn vào nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải khát của người dân tại đường Nguyễn Trường Tộ.

Đoạn ngã tư đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Huệ, gần bờ Nam sông Hương, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa bị ngập sâu.

Người dân ở khu vực bờ Bắc sông Hương phải đưa quan tài người quá cố lên xe tải để tránh lũ (Ảnh: Đình Bá).

Nước lũ tràn vào gây ngập nhiều khu vực bên trong Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở y tế lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều phòng điều trị bệnh nhân cũng bị ngập.

Vào lúc 21h ngày 27/10, Công an thành phố Huế đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ sơ tán nhiều bệnh nhân, các trang thiết bị y tế lên tầng cao để bảo đảm an toàn.

Lực lượng công an, quân sự cũng đã đưa gần 40 bệnh nhân tại Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố Huế (đường Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân) đến nơi cao ráo (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an các xã, phường tại thành phố Huế dốc toàn lực lượng hỗ trợ người dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại địa bàn các xã miền núi, mưa lớn cũng đã gây lũ quét, sạt lở đất, đá nhiều khu vực, tuyến đường giao thông. Trong ảnh, tuyến tỉnh lộ 14B bị sạt lở, đất đá trôi xuống mặt đường tại Km20+900 (nút giao cao tốc La Sơn - Túy Loan vào xã Khe Tre) gây chia cắt, phương tiện không lưu thông được (Ảnh: UBND xã Khe Tre).