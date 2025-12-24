Thông đường nối Nha Trang - Đà Lạt sau hơn một tháng bị sạt lở

Ngày 24/12, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê đã được thông xe có điều kiện sau hơn một tháng khắc phục sự cố sạt lở.

Người và phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn, cùng ô tô dưới 16 chỗ, được phép lưu thông qua đèo Khánh Lê trong khung giờ từ 6h đến 17h, bắt đầu từ ngày 24/12.

Từ ngày 24/12, các phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn và dưới 16 chỗ ngồi được lưu thông vào ban ngày qua đèo Khánh Lê (Ảnh: Trung Thi).

Các phương tiện lưu thông ngoài khung giờ trên (từ 17h đến 6h hôm sau) và phương tiện có tải trọng trên 5 tấn, ô tô trên 16 chỗ được khuyến cáo chủ động lựa chọn lưu thông theo quốc lộ 27 hoặc các tuyến đường phù hợp khác khi di chuyển giữa tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trước đó, giữa tháng 11, do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn, khiến tuyến đường nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng) bị tắc nghẽn. Trong đó, có một vụ sạt lở đá đã khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Còn theo thống kê của Công ty Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, từ tháng 11 đến nay, khu vực đèo Khánh Lê ghi nhận gần 100 điểm sạt lở. Trong đó, có 55 điểm đất đá tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây tắc đường hoàn toàn.