Phó Chủ tịch Quốc hội điểm tên 3 vấn đề khiến dân thành phố lo lắng

Sáng 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện tháng 10 và 11.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, nhất là các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề khiến cử tri băn khoăn, lo lắng, như tình trạng giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng vào dịp cuối năm và thực tế mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, thành gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Ảnh: Hồng Phong).

Nhân dân cũng bức xúc trước tình trạng lừa đảo trực tuyến; nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính…

Vì thế, theo bà Nga, Ủy ban Dân nguyện và giám sát đề nghị tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến.

Ủy ban đồng thời kiến nghị kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng. Bên cạnh đó, cần có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Quan tâm tới đời sống người dân, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập điều lo lắng liên quan giá cả sinh hoạt, khi thực phẩm tăng cao và “rất đắt”, đặc biệt rau xanh. Điều này, theo bà Hải, gây áp lực lớn với thu nhập, nhất là với người lao động, người về hưu.

Từ thực tế, bà Hải cho biết giá rau xanh hiện nay tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ba tháng trước. Giá cả hàng hóa thiết yếu khác cũng có xu hướng tăng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị là trong báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước, nhất là dịp cuối năm, dịp Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề cập 3 vấn đề khiến cử tri, nhân dân ở các thành phố lớn, nhất là Hà Nội, lo lắng.

Một là tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài. Thừa nhận giải quyết ô nhiễm môi trường không thể trong “ngày một, ngày hai”, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận vừa qua Hà Nội đã có những động thái rất tích cực, cố gắng, nhưng nhân dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Hồng Phong).

Hai là tình trạng ùn tắc giao thông. Sau khi Hà Nội có Bí thư mới, ông Định ghi nhận vấn đề này đã được chỉ đạo rất quyết liệt và nhân dân rất phấn khởi. “Kỷ luật kỷ cương Nhà nước bảo đảm nghiêm nhưng đề nghị quan tâm đến đời sống, tái định cư cho bà con khu vực bị giải tỏa”, ông Định nêu quan điểm.

Vấn đề thứ ba khiến nhân dân lo lắng, theo ông Định, là tình trạng ngập lụt. Vấn đề ngập lụt nghiêm trọng không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Do vậy, ông nhấn mạnh cần đánh giá tổng thể để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục, trong đó cần lưu ý nguyên nhân chủ quan liên quan thủy điện.

Chung quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cần xem xét lại quy trình xả lũ liên hồ, trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như điều tiết việc xả lũ hợp lý để nhân dân chủ động hơn trong ứng phó.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân chủ quan và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan những thực trạng trên. Ông cũng lưu ý Chính phủ cần chỉ đạo đổi mới cảnh báo sớm về thiên tai, xem xét quy trình xả lũ, xử lý trách nhiệm và dành nguồn lực đủ mạnh để khắc phục hậu quả thiên tai.