Thành phố Huế mênh mông nước, người dân di chuyển bằng thuyền giữa đô thị

Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phường Thuận Hóa, thành phố Huế biến thành sông, người dân đi lại bằng thuyền trong ngày 27/10.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, buộc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên thượng nguồn sông Hương, sông Bồ phải tăng lưu lượng xả lũ lên đến 1.800m3/s.

Mưa to kết hợp khiến nước lũ trên các con sông tại thành phố Huế lên nhanh, gây ngập úng cục bộ các khu vực thấp trũng ở vùng hạ lưu, vùng đô thị trung tâm thành phố. Trong ảnh là nước lũ trên sông An Cựu, đoạn phường Thuận Hóa.

Theo cơ quan chức năng, nước lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên có thể lên mức 5,3m, xấp xỉ lũ lịch sử năm 2020.

Trên sông Hương tại trạm Kim Long, đỉnh lũ sẽ lên mức 5,2m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 1,7m và cao hơn đỉnh lũ 2023 khoảng 0,9m. Các dòng sông lớn khác như sông Truồi, Ô Lâu có thể lên mức 2,8-4,3mm.

Trên sông Hương, nước lũ đã tràn qua khu vực Đập Đá, công trình vốn được người dân Huế xem như "thước đo tự nhiên", xác định mức độ ngập lụt tại địa phương này.

Nước lũ dâng cao và chảy xiết, chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cấm người và phương tiện đi qua Đập Đá.

Tính đến trưa 27/10, nhiều tuyến đường lớn tại trung tâm thành phố Huế như Hùng Vương, An Dương Vương, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ,... đã có nhiều điểm ngập sâu, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Một chủ thuyền tiết lộ, để di chuyển từ ngã tư siêu thị GO (phường Thuận Hóa) đến cầu Vỹ Dạ, người dân phải trả 50.000 đồng.

Tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn gần cung An Định ngập sâu từ trưa 27/10.

Các loại phương tiện thô sơ, xe máy không thể di chuyển qua khu vực ngã tư Nguyễn Huệ - Bà Triệu - Hùng Vương.

Đường Phan Chu Trinh nằm bên bờ sông An Cựu ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Xe cứu hộ xuất hiện tại khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, thành phố Huế.

Nước lũ bủa vây các tòa nhà chung cư tại khu đô thị mới An Vân Dương.

Người dân mang ô tô đi tránh lũ tại nhiều khu vực công cộng, tuyến đường có vị trí cao, không bị ngập tại Huế.

Người dân tìm cách hạn chế dòng nước lũ tràn vào nhà, cơ sở kinh doanh.

Quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng tại đèo Kim Quy, đoạn qua xã Bình Điền (Ảnh: UBND xã Bình Điền).

Lực lượng chức năng thành phố Huế hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).