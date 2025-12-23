Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 2 người chết trên quốc lộ 5

Liên quan tới vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên quốc lộ 5 khiến 2 người chết, tối 22/12, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Theo Cục CSGT, qua xác minh sơ bộ hiện trường và lời kể của các lái xe, nguyên nhân ban đầu do N.V.T. (SN 1974, trú tại Hải Phòng), lái xe đầu kéo BKS 15C-132.xx không quan sát, không giữ khoảng cách, không bảo đảm tốc độ để có thể dừng lại an toàn, dẫn đến việc đâm vào 6 ô tô khác đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

"Lái xe N.V.T. cho biết đang điều khiển xe đi thì cúi người sang ghế phụ để lấy chai nước uống nên không quan sát và xảy ra tai nạn, anh T. không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe. Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma tuý với tài xế đều không phát hiện vi phạm", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Theo Cục CSGT, khoảng 15h ngày 22/12, tại km46+500 trên quốc lộ 5 (chiều Hà Nội đi Hải Phòng) thuộc địa phận phường Tứ Minh, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô.

Khoảnh khắc xe đầu kéo đâm liên hoàn vào 6 ô tô khác đi cùng chiều (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, xe đầu kéo BKS 15C-132.xx kéo theo rơ-mooc BKS 15R- 024.xx do anh N.V.T. (SN 1974, trú tại Hải Phòng) điều khiển đã đâm vào đuôi một chiếc ô tô tải, sau đó xe đầu kéo tiếp tục đẩy xe tải va chạm “dồn toa” liên tiếp với 5 ô tô đi cùng chiều phía trước.

Nhà chức trách cho hay, vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng.