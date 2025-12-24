Orihiro: Hành trình 5 năm đưa sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Nhật Bản đến người Việt

Cột mốc 5 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn khẳng định cam kết mang sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Nhật Bản đến gần hơn với mọi gia đình Việt.

Labehe Việt Nam được biết đến là nhà phân phối thực phẩm chức năng uy tín tại Việt Nam, đang phân phối hai thương hiệu từ Nhật Bản gồm: Orihiro và Fine Japan. Trong hơn 7 năm phát triển, doanh nghiệp tạo dựng uy tín thông qua việc cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch, đảm bảo chất lượng và xây dựng hệ thống phân phối bền vững trên toàn quốc.

Đại diện đội ngũ nhân sự Labebe tại Showroom Orihiro (Ảnh: Orihiro).

Orihiro là thương hiệu có hơn 50 năm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Nhật Bản. Các sản phẩm của Orihiro không chỉ chú trọng đến hiệu quả mà còn đi kèm kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng đến mục tiêu giúp người dùng sống khỏe - đẹp - bền vững từ bên trong.

Trong 5 năm qua, Showroom Orihiro đã ghi dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thảo tư vấn sức khỏe, chương trình thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Những hoạt động này thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành lâu dài của thương hiệu cùng người tiêu dùng Việt.

Nhân viên Showroom Orihiro tư vấn sản phẩm và chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe tới khách hàng (Ảnh: Orihiro).

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, Showroom Orihiro tổ chức lễ tri ân tại số 3 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của toàn thể nhân viên Labehe Việt Nam, các đối tác chiến lược, khách hàng thân thiết.

Buổi lễ là dịp nhìn lại hành trình nỗ lực, đồng thời gửi lời tri ân tới những cá nhân và tập thể đã đồng hành, góp phần tạo nên thành công hôm nay. Không khí trang trọng nhưng ấm áp của buổi lễ thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của hai thương hiệu.

Orihiro Việt Nam đã bố trí các sản phẩm theo từng chức năng, mỗi khu vực thuận lợi cho khách hàng khi đi mua sắm, tìm kiếm nhanh chóng sản phẩm đúng với nhu cầu (Ảnh: Orihiro).

Với phương châm “Khỏe - đẹp - bền vững”, Orihiro và Labehe đặt sức khỏe người tiêu dùng làm trọng tâm trong mọi hoạt động - từ nghiên cứu sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu, đến phân phối và tư vấn, mang lại giá trị cho khách hàng, trở thành nền tảng giúp thương hiệu xây dựng niềm tin và vị thế tại thị trường Việt Nam.

Không gian Showroom Orihiro trong dịp kỷ niệm 5 năm, mở ra chặng đường mới đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe - đẹp - bền vững (Ảnh: Orihiro).

“Năm năm chưa phải là chặng đường dài, nhưng đủ để khẳng định sự kiên định của Orihiro và Labehe đối với chất lượng và uy tín. Trên nền tảng ấy, showroom Orihiro tiếp tục bước vào giai đoạn mới, đồng hành cùng người Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe và lan tỏa giá trị sống theo tiêu chuẩn Nhật Bản - hướng tới một cộng đồng khỏe hơn, đẹp hơn và bền vững hơn”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Orihiro Việt Nam

- Fanpage: https://www.facebook.com/orihir0.vn

- Website: https://orihiro.vn/

- Hotline: 1800 555 591

Địa chỉ:

- Hà Nội: Số 3 Khúc Thừa Dụ - Cầu Giấy.

- TPHCM: 120 Thích Quảng Đức - Phú Nhuận.