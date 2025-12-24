Công an Gia Lai bàn giao 2 ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Ngày 23/12, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà đầu tiên trong tổng số 20 căn được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và Công an tỉnh trực tiếp xây dựng. Hoạt động này nằm trong nỗ lực giúp các hộ dân sớm ổn định chỗ ở, khắc phục hậu quả nặng nề của mưa lũ xảy ra trên địa bàn thời gian qua.

Hai hộ dân may mắn nhận nhà đợt này là ông Phạm Đình Ba (55 tuổi, thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc) và ông Trần Thanh Thuận (57 tuổi, thôn Kiều Đông, xã Xuân An).

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao ngôi nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung” cho ông Phạm Đình Ba (Ảnh: Quý Hiền).

Ngôi nhà của ông Phạm Đình Ba, một trường hợp đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu và sống một mình, đã được khởi công ngày 5/12 và hoàn thành chỉ sau 18 ngày thi công.

Trước đó, ngôi nhà cũ của ông đã bị hư hỏng hoàn toàn trong đợt mưa lũ tháng 11. Để hỗ trợ ông Ba sớm có nơi ở an toàn, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ Công an) huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng.

Ngôi nhà mới có diện tích gần 50m2, kết cấu kiên cố, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cơ bản và an toàn lâu dài trước thiên tai.

Ông Ba bày tỏ lòng biết ơn đến các lực lượng đã hỗ trợ. Ngôi nhà không chỉ giúp ông an cư sau thiên tai mà còn là động lực để ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Cùng ngày, ngôi nhà của ông Trần Thanh Thuận cũng được hoàn thành sau 20 ngày thi công, với thiết kế đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và khả năng chống chịu thời tiết bất lợi.

Ông Thuận cho biết, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng, gia đình ông sẽ rất khó có điều kiện dựng lại nhà ở sau mưa lũ.

Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, Công an tỉnh đã tập trung huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khẩn trương nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà gần 200 triệu đồng, từ nguồn của UBND tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh và sự đóng góp, vận động của lực lượng công an cơ sở”, Đại tá Long cho biết, đồng thời khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng công trình.

Công an tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ xây dựng nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng các ngôi nhà còn lại theo kế hoạch. Lực lượng công an sẽ huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công đồng bộ, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng.

“Chiến dịch Quang Trung” được xác định là hoạt động an sinh xã hội trọng điểm, góp phần giúp người dân vùng thiên tai có chỗ ở an toàn, từng bước ổn định đời sống và khôi phục sinh kế.