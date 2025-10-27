Ô tô bị đất đá vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh, 2 người được cứu sống

Ngày 27/10, thông tin từ đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), một vụ sạt lở taluy dương xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng vào chiều cùng ngày, khiến một ô tô 7 chỗ bị vùi lấp. Hai người lớn trên xe đã may mắn được cứu thoát an toàn.

Cụ thể một ô tô con màu trắng 7 chỗ (chưa rõ biển số) đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ bị đất đá từ taluy dương sạt lở vùi lấp.

Ô tô 7 chỗ ngồi bị đất đá sạt lở vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh (Ảnh: A Thắng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng kéo được chiếc ô tô ra khỏi khu vực sạt lở và giải cứu thành công 2 người lớn mắc kẹt bên trong xe.

Hai nạn nhân cùng phương tiện đã được đưa về khu vực ngã ba Làng Hồi, xã Khâm Đức để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Cũng liên quan đến tình hình mưa bão, công tác khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường đèo Lò Xo vẫn đang được triển khai. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và điều kiện địa hình bất lợi, việc đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đang gặp rất nhiều khó khăn.