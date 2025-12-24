Nam thanh niên ở Tây Ninh bất ngờ nhận 470 triệu đồng từ tài khoản lạ

Ngày 24/12, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ anh Lưu Minh Đức (SN 2000, ngụ phường Tân Ninh) hoàn tất thủ tục hoàn trả 470 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Theo công an, chiều 22/12, anh Đức bất ngờ nhận được số tiền 470 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng lạ. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh đã đến Công an phường Tân Ninh trình báo, mong muốn trả lại số tiền cho người chuyển tiền nhầm.

Anh Đức đến Công an phường Tân Ninh trình báo vụ việc (Ảnh: M.H.).

Qua rà soát, lực lượng công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị N.T.M.H. (37 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh). Công an phường đã liên hệ, hỗ trợ hai bên hoàn tất các thủ tục hoàn trả số tiền theo quy định.

Theo Công an phường Tân Ninh, hành động tự giác trình báo và hoàn trả số tiền lớn của anh Đức thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận tiền chuyển nhầm từ người lạ cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo.