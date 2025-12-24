Phạt doanh nghiệp xây trường học đổ đất thải tràn lan vỉa hè dân cư

Ngày 24/12, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, Chủ tịch UBND phường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành.

Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành đổ đất thải tràn lan vỉa hè khu dân cư đã bị xử phạt hành chính (Ảnh: Thái Bá).

Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) do ông Mai Thế Hệ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Cụ thể, quá trình xây dựng dự án trường học liên cấp, công ty này đã đổ, để đất thải đào móng trên diện tích đất quy hoạch vỉa hè ngõ 40, ngõ 42 đường Nguyễn Hữu An (giáp công trình đang xây dựng), tổ dân phố Cổ Loan Thượng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành buộc phải thu dọn đất, vật liệu và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này.

Lán công trường do Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành dựng lên lấn chiếm vỉa hè khu dân cư (Ảnh: Thái Bá).

Nếu quá thời hạn Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, quá trình xây dựng công trình trường liên cấp chất lượng cao, Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành đã đổ đất thải tràn lan ra khu vực vỉa hè sát khu dân cư gây bụi bẩn khiến người dân bức xúc.

Một người dân cho hay, hàng chục khối đất thải múc từ dưới nền móng công trình lên được Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành cho máy đổ tràn hết ra khu vực vỉa hè ngay sát khu dân cư, có điểm đất tràn xuống cả lòng đường. Tình trạng trên diễn ra ngang nhiên, ngay giữa ban ngày, người dân đã ý kiến lên phường, cán bộ phường về làm việc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đất thải chất cao như núi khiến người dân bức xúc (Ảnh: Thái Bá).

Cũng theo người dân, khối lượng đất thải khổng lồ được công ty này đổ tràn ra vỉa hè dài cả trăm mét, chất cao như núi tại khu vực tường rào của công trình và tràn lan khắp khu vực vỉa hè khiến bụi bẩn vương vãi khắp nơi.

"Khối lượng đất bẩn này múc lên từ dưới lòng đất bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Gia đình tôi có người ốm không dám mở cửa và phải đóng kín cả ngày vì bụi bẩn, mùi hôi thối bay vào nhà không chịu nổi", người dân bức xúc nói.