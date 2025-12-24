Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo gửi thư chúc mừng dịp lễ Giáng sinh năm 2025

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã có thư chúc mừng gửi tới các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành.

Báo Dân trí trân trọng giới thiệu thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung:

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025 và chào đón năm mới 2026, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tôi gửi tới quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo, Tin Lành lời thăm hỏi thân tình và lời chúc Giáng sinh an lành, năm mới bình an!

Năm 2025 tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, đã tác động đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, nước ta tiếp tục gặt hái được những thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị; an ninh quốc phòng được giữ vững; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được đảm bảo.

Trong thành tựu chung đó của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo và Tin Lành. Với tinh thần “kính Chúa, yêu Nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo và Tin Lành đã cùng chính quyền các cấp và nhân dân cả nước tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán thực hiện chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ nỗ lực hết sức mình để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

Năm 2026 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là những sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là mạch nguồn tiếp nối để chúng ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam với đích đến là “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tin tưởng trong thời gian tới, quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ Công giáo, Tin Lành tiếp tục phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của Kitô giáo, cùng tín đồ, chức sắc tôn giáo và đồng bào cả nước chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Một lần nữa, kính chúc quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và toàn thể đồng bào Kitô giáo một mùa Giáng sinh an lành và năm mới bình an, hạnh phúc.

Chào thân ái!