Đấu giá cổ phần Nhà nước: Nơi "ế" chỏng chơ, nơi giá tăng gấp 10 lần

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu do không đáp ứng điều kiện.

Theo kế hoạch, VNPT sẽ bán đấu giá toàn bộ 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ ngân hàng, với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu. Ước tính thu về khoảng 3.441 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với thị giá.

Trên thị trường, cổ phiếu MSB từng tăng mạnh khi thông tin thoái vốn được công bố, tuy nhiên sau đó nhanh chóng điều chỉnh, hiện giao dịch dưới mốc 13.000 đồng/cổ phiếu. Phiên bán cổ phần Nhà nước theo đó cũng thất bại.

Không chỉ VNPT, nhiều phiên đấu giá cổ phần thời gian qua cũng bất thành do không có nhà đầu tư đăng ký mua.

Điển hình là các thương vụ thoái vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) chào bán hơn 568.000 cổ phần Công ty Cổ phần (CTCP) Bao bì Hoàng Thạch; hay dự kiến chào bán 3,4 triệu cổ phiếu của Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai… Kết quả, kế hoạch thu về hàng chục hàng trăm tỷ đồng của Vicem đã không thành công do không có ai mua.

Ngoài ra, nhiều phiên đấu giá khác cũng có kết cục tương tự, như phiên đấu giá cổ phần Cảng Sài Gòn do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sở hữu; đấu giá theo lô cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Toàn Cầu do Tổng công ty Trực thăng Việt Nam nắm giữ…

Nguyên nhân chung theo các chuyên gia do giá khởi điểm cao dẫn đến nhà đầu tư không mặn mà.

Giày Thượng Đình được nhà đầu tư trả giá gấp 10 lần giá khởi điểm (Ảnh: DT).

Dù vậy, vẫn có những thương vụ thành công rực rỡ, khi bên mua thậm chí chào giá cao gấp nhiều lần. Điển hình là hai cuộc đấu giá phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại các doanh nghiệp thành viên.

Cụ thể, Vinataba đã bán vốn thành công tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki và CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN).

Tại Hải Hà - Kotobuki, Vinataba đưa ra đấu giá phần vốn góp có giá trị sổ sách hơn 31,3 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ. Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư tham gia, một nhà đầu tư cá nhân trúng đấu giá, chi hơn 177 tỷ đồng để mua trọn lô; thời hạn nộp tiền từ ngày 19/12 đến 25/12.

Với Colusa - Miliket, Vinataba chào bán 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ. Kết thúc phiên đấu giá ngày 18/12, toàn bộ số cổ phần được bán hết cho một nhà đầu tư, mang về hơn 206 tỷ đồng.

Giày Thượng Đình cũng là trường hợp thành công, khi có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá, toàn bộ số cổ phần chào bán đều được phân phối hết với giá bình quân 215.999 đồng/cổ phần. UBND TP Hà Nội theo đó thu về khoảng 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.