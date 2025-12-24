Nga phản cứng cứng rắn sau vụ Mỹ bắt giữ loạt tàu Venezuela

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi kịch liệt lên án việc quân đội Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu và việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Venezuela”, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia tuyên bố hôm 23/12.

Theo Đại sứ Nebenzia, Mỹ sẽ phải “chịu trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng của hành động này đối với người dân của quốc gia bị phong tỏa”.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo sự can thiệp của Mỹ có thể trở thành “hình mẫu cho các hành động quân sự trong tương lai chống lại các quốc gia Mỹ Latinh”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lý giải cho lệnh phong tỏa bằng cách cáo buộc Venezuela “đánh cắp” tài sản năng lượng của Mỹ, đồng thời cảnh báo quốc gia Mỹ Latinh sẽ phải đối mặt với sức mạnh của “hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ”.

Theo báo Wall Street Journal, Mỹ cũng đã triển khai một số lượng lớn máy bay tác chiến đặc biệt và nhiều máy bay vận tải chở binh lính và thiết bị đến vùng biển Caribe vào đầu tuần này.

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tập kích vào những con tàu mà Washington cho là tham gia buôn bán ma túy ở biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, nhưng không đưa ra bằng chứng. Hơn 100 người có thể đã thiệt mạng.

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Ông cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự trong tương lai nhằm vào Venezuela.

Trong vòng 2 tuần qua, Mỹ đã bắt giữ 2 tàu chở dầu từ Venezuela và truy đuổi một tàu khác.

Trong cuộc điện đàm ngày 22/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã chỉ trích việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự lớn ở Caribe và thực hiện chiến dịch phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, 2 Ngoại trưởng cảnh báo các hành động này “có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với khu vực và hoạt động hàng hải quốc tế”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã bày tỏ “sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với quyết tâm của chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước sức ép từ bên ngoài”.

Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Malik-Bagdasarov cho biết, Moscow sẵn sàng xem xét yêu cầu mở rộng hỗ trợ nếu Venezuela đưa ra đề nghị.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Ở giai đoạn này, các đối tác của chúng tôi trước hết trông đợi sự hỗ trợ chính trị, và chúng tôi cung cấp điều đó trên mọi phương diện. Nếu cần bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác, chúng tôi sẽ xem xét”.