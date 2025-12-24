Không khí Giáng sinh ngập tràn ở Nghệ An

Trước khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Yên Đại, phường Vinh Phú, Nghệ An, cây thông Noel khủng cao gần 20m rực sáng, trở thành điểm nhấn nổi bật.

Hang đá Giáng sinh quy mô lớn được dựng công phu, tái hiện khung cảnh Chúa Hài Đồng tại Giáo xứ Yên Đại, phường Vinh Phú.

Một hang đá lớn được chăm chút tỉ mỉ tại Giáo xứ Phúc Long, xã Hưng Nguyên, Nghệ An.

Người dân dừng chân trước hang đá tại Giáo xứ Phúc Long, xã Hưng Nguyên để cầu nguyện bình an.

Giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Anh, huyện Quỳnh Lưu cũ lung linh trong ánh đèn khi đêm xuống.

Tại Giáo xứ Mành Sơn, xã Quỳnh Anh, cây thông Giáng sinh (bên trái) cao hàng chục mét được tạo nên từ hàng vạn bóng đèn nháy, rực sáng trong đêm. Không gian Tòa Giám mục Xã Đoài, xã Nghi Lộc nổi bật với ba cây thông Giáng sinh (bên phải) dựng liền kề nhau, được trang hoàng rực rỡ.

Không gian Giáo xứ Lộc Mỹ, xã Trung Lộc được làm mới với dòng chữ “Mừng Chúa Giáng sinh” nổi bật cùng cây thông Noel kết từ vỏ sò biển, tạo điểm nhấn riêng biệt.

Không gian ánh sáng được trang hoàng rực rỡ tại Giáo xứ Nghi Lộc, xã Minh Châu, Nghệ An.

Dưới cây thông Giáng sinh cao hàng chục mét tại Giáo xứ Mành Sơn, xã Quỳnh Anh, các em nhỏ thích thú ngắm nhìn ánh đèn lung linh và chụp ảnh lưu niệm.

Đường làng tại Giáo xứ Nghi Lộc được trang hoàng ánh đèn, tạo không gian ấm áp mùa Noel.

Đèn nháy được giăng dọc các tuyến đường làng tại Giáo xứ Nghi Lộc, tạo nên khung cảnh rực rỡ, lung linh trong mùa Giáng sinh.

Cây thông Noel được tạo nên từ hàng trăm dây đèn điện tại Giáo xứ Nghi Lộc, tỏa ánh sáng lung linh.

Những dòng chữ Merry Christmas bằng đèn điện được trang trí trên tường nhà dân ở Giáo xứ Nghi Lộc, tạo điểm nhấn đẹp mắt cho không gian xứ đạo nơi đây.