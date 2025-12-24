Vụ xe con bị "vò nát" trên QL5: Tài xế container chịu trách nhiệm ra sao?

Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ Nguyễn Văn Thịnh (51 tuổi, ở xã Lai Khê, Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng cho biết vào chiều 22/12, Thịnh điều khiển ô tô đầu kéo tới km46+500 Quốc lộ 5 (đoạn thuộc địa phận phường Tứ Minh, Hải Phòng) thì va chạm với các phương tiện cùng chiều đang dừng chờ đèn tín hiệu. Vụ tại nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, một người bị thương, một ô tô con bị vò nát cùng nhiều phương tiện khác bị hư hỏng với tổng thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.

Với mức độ thiệt hại như trên, trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tài xế này có thể phải chịu trách nhiệm ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Khoảnh khắc xe đầu kéo tông trúng xe phía trước gây ra vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận từ thông tin công an cung cấp, bước đầu xác định vụ việc có yếu tố lỗi của tài xế là thiếu quan sát, không giữ khoảng cách, không đảm bảo tốc độ dẫn tới tông vào những phương tiện khác.

Với hậu quả nghiêm trọng khiến 2 người chết, thiệt hại về tài sản lên tới 450 triệu đồng, đây là vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nếu trong trường hợp tài xế container được xác định có lỗi gây hậu quả chết người, người này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều này với khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Ngoài ra, đối với thiệt hại về tài sản, trong đó có chiếc xe con bị "vò nát", gây hậu quả về tài sản rất nghiêm trọng, con số 450 triệu đồng có thể chưa phải mức thiệt hại cuối cùng. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xác định chính xác mức độ thiệt hại về tài sản trong trường hợp này.

Nếu giá trị thiệt hại về tài sản ở mức từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người vi phạm thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều này với mức phạt có thể bị xem xét áp dụng là 7-15 năm tù.

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong thời gian 1-5 năm.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm. Nếu có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.