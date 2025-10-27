Đất đá cùng nước lũ đổ xuống trụ sở xã, cán bộ soi đèn pin chạy tài sản

Tối 27/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, cho biết xã đã huy động cán bộ và các lực lượng khác đến trụ sở UBND xã di dời nơi làm việc ngay trong đêm vì sạt lở.

Theo ông Nghĩa, khoảng 20h cùng ngày, do mưa lớn, quả đồi phía sau trụ sở UBND xã bị sạt lở; đất đá, nước lũ đổ xuống tràn vào sàn tầng 1 và sân trụ sở xã.

Chiếc tivi tại hội trường UBND xã được đưa đến nơi an toàn (Ảnh: UBND xã Trà Leng).

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã huy động cán bộ, các lực lượng khác đến di chuyển hồ sơ, máy móc, đồ dùng giá trị sang nhà người dân và những địa điểm cao ráo để tiếp tục làm việc.

Cơ quan phòng chống lụt bão của xã cũng được di dời vào nhà dân để tiếp tục điều hành công việc.

“Phía sau trụ sở UBND xã là một quả đồi cao, trời tối và mưa lớn, tình hình cũng chưa biết thế nào. Ngày mai trời sáng, tạnh mưa mới có thể đánh giá được tình hình rồi mới tính tiếp”, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết.