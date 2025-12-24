TPHCM "thay áo mới" cho đường Lê Lợi: Dãy nhà cổ rực rỡ đón năm mới 2026

Hàng loạt dãy nhà cổ trên mặt tiền đường Lê Lợi (phường Sài Gòn - Bến Thành, TPHCM) đang được khoác lên mình diện mạo mới, đồng bộ từ vỉa hè đến dải phân cách, hứa hẹn mang đến một không gian trung tâm thành phố khang trang, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính đặc trưng.

Dự án chỉnh trang, được UBND TPHCM chấp thuận, tập trung cải tạo mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn.

Theo ghi nhận, dự án được triển khai trên toàn tuyến Lê Lợi dài khoảng 1km, với các hạng mục như lát đá dải phân cách, ốp đá granite xung quanh bồn cây, và đặc biệt là sơn mới mặt tiền các công trình.

Thùy Dương, chia sẻ cảm nhận khi ghi lại khoảnh khắc tại dải phân cách phủ đầy hoa: "Mình thấy đường phố hôm nay rất xinh. Không gian được trang trí nhiều hoa đẹp, chắc chắn đây sẽ là địa điểm ưa thích của du khách".

Để tạo sự hài hòa và đồng bộ, các căn nhà cổ được "thay áo mới" với gam màu đỏ, phù hợp với cảnh quan chung của khu trung tâm TPHCM.

Bên cạnh đó, vỉa hè và dải phân cách giữa tuyến đường Lê Lợi cũng được nâng cấp đồng bộ.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương vệ sinh rong rêu, cây bụi bám trên bề mặt công trình, sau đó sơn lại mặt tiền, mái nhà và mặt bên các dãy nhà dọc tuyến đường.

Vỉa hè, dải phân cách trên đường Lê Lợi được lát đá granite, kết hợp bổ sung cây xanh, cây bụi nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo không gian sinh động. Hệ thống bảng hiệu, bảng quảng cáo cũng được sắp xếp lại, tập trung ở tầng trệt, không che chắn cửa sổ các tầng phía trên.

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá, đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu trung tâm hiện hữu, thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, được xem là "bộ mặt" của thành phố. Việc chỉnh trang giúp tuyến đường mang diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét hoài cổ đặc trưng của khu vực gần chợ Bến Thành.

Hiện nay, các dãy nhà cổ trên đường Lê Lợi là nơi tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, cửa hiệu thời trang, hoạt động buôn bán sôi động, phục vụ người dân và du khách.

Ông Hoàng Văn Cường (58 tuổi, phường Sài Gòn) bày tỏ sự hài lòng: "Nhìn dãy nhà được sơn lại gọn gàng, tôi thấy đường Lê Lợi như trẻ ra nhưng vẫn giữ được nét xưa. Nhà cửa đẹp như này cũng giúp hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, không gian thông thoáng, tạo ấn tượng cho người dân và du khách ngoài nước".

Theo tư liệu lịch sử, vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, đường Lê Lợi ngày nay có tên là đại lộ Bonard, từng được xem là trung tâm thương mại sầm uất của Sài Gòn xưa. Đến năm 1955, tuyến đường được đổi tên thành Lê Lợi, tiếp tục đóng vai trò là một trong những trục giao thông - thương mại quan trọng bậc nhất trung tâm TPHCM.

Hiện tại, nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại, từ sơn kẻ vạch đường đến hoàn thiện cảnh quan, nhằm sớm bàn giao mặt bằng, đưa tuyến đường Lê Lợi vào diện mạo mới, khang trang hơn để đón năm mới 2026.