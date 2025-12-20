Cầu xây xong rào chắn lại, dân tốn tiền đi đò qua sông

Hệ thống thủy lợi sông Lèn là thành phần của dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An)”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư có tổng mức khoảng 800 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2021.

Tiểu dự án này gồm nhiều hạng mục, trong đó có 3 hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu đường giao thông trên sông Lèn, đoạn tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc, và xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau nhiều năm thi công, dự án đến nay đã hoàn thiện và đợi ngày khánh thành, đưa vào sử dụng.

Theo người dân địa phương, từ ngày dự án được triển khai, ai cũng phấn khởi. Nhiều người dân vui mừng vì ngoài cống thủy lợi, dự án còn triển khai xây dựng cây cầu dài 405m, rộng 7,5m bắc qua sông Lèn.

Cây cầu được chờ đợi sẽ giúp người dân hai bờ sông Lèn đi lại thuận lợi, thay vì phải đi thuyền như hiện nay.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cây cầu xây xong nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng, người dân hụt hẫng, mỏi mòn đợi chờ. Theo ghi nhận, hiện tại chủ đầu tư dự án rào chắn các lối lên cây cầu, ngăn không cho người dân đi qua.

Hàng ngày, người dân 2 xã Vạn Lộc và Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa vẫn phải dùng thuyền đi qua sông.

Đáng chú ý, nhiều học sinh vì tiết kiệm tiền đi đò, bất đắc dĩ phải trèo rào chắn để qua cầu đi học.

"Mỗi tháng em phải chi hơn 100.000 đồng tiền đò qua sông đi học. Trước đây, khi dự án triển khai chúng em rất vui mừng, nóng lòng chờ đợi. Giờ cầu xây xong nhưng chưa được đi nên hơi hụt hẫng. Em mong cây cầu này sớm đưa vào hoạt động để bớt khó khăn cho người dân", em Bùi Nhật Anh, học sinh Trường THPT Nga Sơn chia sẻ.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện nay tỉnh chưa nhận bàn giao công trình từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

"Dự án chưa bàn giao, nếu người dân đi lại sẽ hư hỏng. Tất cả phải làm đúng quy trình chặt chẽ, tỉnh đã đưa cán bộ đi đào tạo, học quy trình vận hành trước khi nhận bàn giao dự án", ông Cường nói.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Đến nay, dự án đã hoàn thành và đang đợi thủ tục, chuyển giao kỹ thuật vận hành để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

"Khi bàn giao dự án mới cho thông cầu. Đây là dự án có vốn nước ngoài, quy trình rất chặt chẽ. Hiện tại do không có người túc trực ở cầu nên tạm thời phải dựng rào chắn. Chúng tôi đang phấn đấu đến trước dịp Tết Nguyên đán năm nay, khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng", ông Trung nói.

Khu nhà điều hành dự án đã hoàn thiện nhưng chưa có cán bộ, công nhân đến làm việc.

Vị trí dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn (Ảnh: Google Maps).