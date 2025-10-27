Huế tiếp tục mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, cao tốc La Sơn - Túy Loan tê liệt

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều 26/10 đến sáng nay, tại địa bàn thành phố Huế tiếp tục xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn buộc một số hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Hương, sông Bồ phải xả lũ, với mức cao nhất đến 1.800m3/s.

Nước lũ trên sông Hương đạt đỉnh, tràn qua Đập Đá (Ảnh: Vi Thảo).

Tính đến sáng 27/10, nước lũ trên sông Hương đã vượt qua Đập Đá (nối liền 2 phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ), một địa điểm được người dân Huế xem như "thước đo thiên nhiên” xác định mức độ ngập lụt tại địa phương này.

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn km12-14, qua địa bàn xã Khe Tre.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn sạt lở tại km12 đã được khắc phục, tuy nhiên đoạn km14 vẫn bị ngập úng cục bộ, khiến giao thông trên tuyến cao tốc này gần như tê liệt.

Các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân không đi qua đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Mưa lớn khiến cao tốc La Sơn - Tuý Loan tê liệt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ đêm 25 đến sáng 27/10, trên địa bàn thành phố có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm; một số nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 1.426mm, Khe Tre 700mm, Hương Sơn 589mm, Thượng Quảng 585mm, Hương Phú 574mm...

Đặc biệt, tại trạm Nam Đông, thiết bị đo đếm ghi nhận lượng mưa lớn, đạt 104,6mm/h trong khoảng thời gian 0-1h ngày 27/10.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo, từ sáng 27 đến ngày 29/10, các địa bàn thuộc tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn khiến mực nước các sông tại thành phố Huế lên nhanh, trong đó sông Hương, sông Bồ sẽ đạt trên mức báo động 3.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai phương án ứng phó từng loại thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã phê duyệt, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương.

Lực lượng chức năng rào chắn, ngăn phương tiện đi qua đoạn ngập sâu, sạt lở trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 27/10, UBND thành phố Huế đã có công điện về việc chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố Huế và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.