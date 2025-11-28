Kiệt sức bởi thiên tai dồn dập, người dân cầu mong bão Koto không vào

Thất thần khi hai lần nhà sập do bão lũ

Ngồi nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại trong căn nhà đổ sập do đợt mưa lũ vừa qua, bà Nguyễn Thị Xuân Cảnh (45 tuổi, trú tại thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) nghẹn giọng khi có người đến hỏi thăm.

Nhiều căn nhà tại xã Đồng Xuân bị đổ sập, hư hỏng nặng nề trong trận mưa lũ vừa qua (Ảnh: Trung Thi).

Năm 2009, căn nhà bê tông vừa xây dựng của gia đình bà Cảnh bất ngờ đổ sập trong cơn bão. Vợ chồng bà quần quật làm ruộng, làm thuê và tiết kiệm để dựng lại căn nhà mới. Bão số 13 năm nay khiến nhà bị tốc mái và đến trận mưa lũ lịch sử mới đây, căn nhà không trụ nổi, đổ sập chỉ trong chốc lát khiến gia đình bà Cảnh chịu nỗi đau kép.

Ngày 19/11, nước lũ dâng đột ngột, nhiều cột điện xung quanh nhà bị kéo đổ sập, bà Cảnh cùng chồng dẫn hai con bỏ chạy ngay trong đêm, đến nhà người thân tá túc.

"Nếu hôm đó chúng tôi vẫn ở trong nhà, chắc chắn cả gia đình tôi đã bỏ mạng. Chưa bao giờ tôi thấy cơn lũ nào kinh khủng đến thế", bà Cảnh rùng mình nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Xuân Cảnh xót xa khi 2 lần chứng kiến nhà bị sập do thiên tai (Ảnh: Thúy Diễm).

Cả gia đình sống nhờ vào mấy sào ruộng, nay nhà bị sập, nhiều đồ dùng bị cuốn trôi không thể cứu vãn, bà Cảnh vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu để gầy dựng lại cơ nghiệp. Nỗi bất an chưa nguôi, người dân lại nghe tin bão số 15 có thể đổ bộ vào Đắk Lắk.

Người phụ nữ nghèo khổ nói: "Chúng tôi chịu hết bão đến lũ, giờ có khả năng bão 15 sắp vào. Khổ quá rồi, sợ không còn sức mà chống chọi".

Đối với người dân sinh sống ở vùng trũng của xã Đồng Xuân, gần một tháng nay là khoảng thời gian mệt mỏi nhất suốt nhiều năm qua.

Thiên tai liên tiếp, người phụ nữ nghèo mong bão số 15 đừng đổ bộ để người dân bớt khổ (Ảnh: Trung Thi).

Nhận tin báo về bão số 15 trên loa phát thanh của xã, nhiều người đàn ông trong xã tất bật chằng chống mái nhà, buộc thêm dây thép giữ từng tấm tôn sắp bung của đợt lũ vừa qua; còn phụ nữ lo thu gom lương thực, phơi lại những bao lúa còn sót, đề phòng nước lũ có thể tiếp tục dâng bất cứ lúc nào.

Nhà nằm ở sát vách núi của xã Đồng Xuân, gia đình chị Hồ Thị Nhung (35 tuổi) bị đất đá vùi lấp cả nhà trong đêm 20/11. Gia đình chị may mắn sống sót nhưng toàn bộ tài sản cùng 6 con bò đều bị chôn vùi.

Bỏ chạy thục mạng trong đêm, gia đình chị Hồ Thị Nhung may mắn giữ được tính mạng nhưng toàn bộ tài sản bị đất đá vùi lấp (Ảnh: Trung Thi).

Không còn nhà để ở, vợ chồng chị Nhung phải nhặt nhạnh những tấm tôn cũ, ráp lại với nhau thành túp lều để tá túc tạm.

"Giờ tôi trắng tay thật sự, không còn tiền bạc, không còn nhà cửa, những ngày tháng tiếp theo vợ chồng tôi chưa biết phải sống ra sao để nuôi con. Nghe tin bão số 15 sắp tới, chúng tôi như muốn ngã quỵ, lấy sức đâu mà chống chọi nữa đây", chị Nhung buồn bã nói.

Người dân khao khát được tái định cư

Từng nhiều năm có kinh nghiệm chống chọi với bão lũ, bà Nguyễn Thị Thu Hà (67 tuổi, trú tại thôn Long An, xã Đồng Xuân) dường như kiệt sức khi liên tục chứng kiến thiên tai vùi dập người dân.

"Xã tôi năm nào cũng ảnh hưởng mưa lũ nên bà con đều rất thận trọng, tìm mọi cách để ứng phó. Nhưng năm nay quá khắc nghiệt, hết đợt này đến đợt khác, bà con không còn khả năng để tái thiết cuộc sống", bà Hà tâm sự.

Người dân xã Đồng Xuân mong ước được bố trí tái định cư để không phải sống trong sợ hãi mỗi khi bão lũ đổ về (Ảnh: Thúy Diễm).

Người phụ nữ ngoài 60 tuổi kể về cuộc tháo chạy trong đêm của hàng chục hộ dân khi nước lũ ào ào đổ về đêm 19/11.

"Đêm đó chúng tôi không ngủ được, thấy nước dâng quá nhanh, bà con hò nhau bỏ chạy lên núi để tránh trú. Cũng may không có ai thiệt mạng, chậm chút nữa thôi chắc tôi không còn đứng ở đây", bà Hà thở dài.

Bà Hà bày tỏ nguyện vọng mong muốn chính quyền các cấp hiểu nỗi khổ của người dân và xem xét giúp bà con có nơi tái định cư ổn định, để bớt nỗi lo khi bão ùa về.

"Bão 13 ập vào, nhà tôi bị hư hỏng chưa kịp sửa lại, đến đợt mưa lũ đổ bộ thì tan hoang cả. Dù sống ở đây hơn 20 năm nhưng gia đình tôi vẫn ao ước được bố trí tái định cư ở khu vực an toàn. Hết bão đến lũ, giờ lại bão số 15, tôi lo đến không ngủ được ", bà Lê Thị Mỹ (54 tuổi, trú tại xã Đồng Xuân) sốt ruột nói.

Người dân kiệt sức khi chống chọi liên tiếp bão rồi đến lũ (Ảnh: Thúy Diễm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết địa phương đang khẩn trương công tác khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ và đã lên kế hoạch ứng phó với bão số 15 có nguy cơ đổ bộ.

Theo ông Ân, xã bám sát các chỉ đạo từ UBND tỉnh Đắk Lắk, theo dõi diễn biến dự báo của bão số 15 để chủ động trong mọi tình huống. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho người dân vùng trũng, xã Đồng Xuân đã đề nghị tỉnh xây dựng 3 khu tái định cư.

"Xã đã khảo sát rất kỹ địa điểm để xây dựng 3 khu tái định, đảm bảo nước lũ và sạt lở không ảnh hưởng khu vực này. Chúng tôi có đề xuất và tỉnh đã tổng hợp để báo cáo gửi bộ, ngành xem xét bố trí kinh phí xây dựng", ông Ân cho hay.

Để đảm bảo nơi ở an toàn cho người dân, chính quyền xã Đồng Xuân đã đề xuất tỉnh bố trí khu tái định cư (Ảnh: Trung Thi).

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 28/11, bão Koto (bão số 15) cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (118-133km/h), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, dự báo bão số 15 có xu hướng đi vào vùng biển các tỉnh Quảng Trị - Đắk Lắk khoảng ngày 1/12 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khả năng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk xuất hiện đợt mưa lớn, tổng lượng mưa từ khoảng đêm 30/11 đến sáng 3/12 là 80-200mm, có nơi trên 300mm. Ngày 29-30/11 vùng biển Đắk Lắk có gió bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy, sóng lớn và tỉnh phải đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở do nền đất đã bão hòa do mưa lũ vừa qua.