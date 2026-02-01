Tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì quay đầu ô tô ngay trên cao tốc

Ngày 9/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.V.L. (SN 1978) do có hành vi điều khiển ô tô quay đầu trên đường cao tốc.

Với vi phạm nêu trên, tài xế L. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế L. điều khiển ô tô quay đầu trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 9h29 ngày 7/2, tại km124 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội đi Lào Cai), tài xế L. đã điều khiển ô tô BKS 30A-399.xx rồi thực hiện hành vi quay đầu xe trên cao tốc. Hành vi vi phạm của tài xế bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 đã xác minh và xử lý tài xế vi phạm theo quy định.

"Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do đặc thù tốc độ lưu thông lớn trên đường cao tốc", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện các hành vi dừng, đỗ, lùi xe, quay đầu xe trái quy định trên đường cao tốc, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác.