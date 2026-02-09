Khó gọi xe công nghệ cận Tết, khách bị đòi thêm phụ phí

Chờ hàng giờ mới về được nhà

Ghi nhận trong những ngày cao điểm cận Tết, không ít người dân tại TPHCM phản ánh việc gọi xe công nghệ gặp nhiều khó khăn. Lượng tài xế giảm mạnh khiến các ứng dụng gọi xe (app) liên tục trong trạng thái “xoay vòng”, khách yêu cầu chờ đợi lâu mới có xe nhận cuốc.

Bà Thanh (ngụ quận Bình Thạnh cũ) cho biết, chiều muộn một ngày cuối năm, bà gọi xe từ khu vực Landmark81 về nhà khu chợ Bà Chiểu lúc 17h nhưng đến 19h mới về tới nơi. “Ngày thường chỉ vài phút là có xe, giá khoảng 20.000 đồng, nhưng gần Tết thì phải chờ rất lâu, cước phí tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn nhiều vào giờ cao điểm”, bà Thanh nói.

Tương tự, bà Liên gọi xe từ đường Võ Văn Tần về nhà trên đường Liên Phường (phường Phước Long). Nếu ngày thường bà chỉ mất khoảng 5 phút chờ xe thì những ngày cận Tết thời gian chờ kéo dài tới 30 phút. Đường kẹt cứng, bà đặt 2-3 ứng dụng đều khó, giá cước cũng tăng thêm 20.000-25.000 đồng so với ngày thường.

Không chỉ người về sớm, những người tan ca muộn cũng rơi vào cảnh khốn đốn. Chị Hà, làm việc tại đường Pasteur (quận 3 cũ), rời văn phòng lúc 21h30 để về quận 7 (cũ) nhưng các ứng dụng gọi xe gần như “đóng băng”. Phải đến 23h, chị mới về tới nhà trong tình trạng mệt mỏi, rã rời.

Giá cước cận Tết tăng cao, khách hàng phản ánh khó gọi xe (Ảnh: Khổng Chiêm).

Tài xế đòi thêm phụ phí

Không chỉ khan hiếm xe, tình trạng tài xế yêu cầu trả thêm tiền ngoài ứng dụng cũng xảy ra trong dịp này.

Bà Lan (phường Phước Long) đặt dịch vụ vận chuyển 1.000 lá dong từ khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Theo mô tả của bà trên, kiện hàng có chiều dài 40-50cm, dưới 10kg.

Với ứng dụng đầu tiên, một tài xế nhận cuốc với giá 120.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến điểm lấy hàng, tài xế cho rằng hàng cồng kềnh và gọi điện, yêu cầu trả thêm 100.000 đồng. Bà Lan nhận thấy sự vô lý, vì ứng dụng quy định rõ mức tải trọng tối đa cho phép mỗi lần vận chuyển bằng xe máy lên đến 50kg. Nếu trả thêm tiền ngoài, tổng chi phí vận chuyển cho chuyến hàng tăng thêm tới 83%.

Thử ứng dụng thứ hai, giá cước hiển thị là 113.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế gọi điện, yêu cầu hỗ trợ tiền xăng xe 30.000 đồng với lý do quãng đường di chuyển xa.

Chưa dừng lại, tài xế này còn thông báo giá trên ứng dụng hiển thị giá cước 129.000 đồng, cao hơn 16.000 đồng so với mức hiển thị của khách. Vì vậy, tài xế yêu cầu phải trả tiền theo giá mà người này đưa ra, tổng chi phí phát sinh lên tới 46.000 đồng, tương đương tăng khoảng 40%.

Nhận thấy những khoản chi ngoài là vô lý, bà Lan kiên quyết từ chối. Sau 2 ngày liên tục đặt xe, người phụ nữ này mới tìm được một tài xế chấp nhận vận chuyển đúng giá trên ứng dụng, giao hàng tận nhà và không đòi hỏi thêm phụ phí.

Trường hợp tương tự cũng xảy ra với bà Hoài Nam khi đặt giao một thùng hàng giao về địa chỉ trên đường Võ Văn Tần (phường Võ Thị Sáu) với giá 51.000 đồng. Tài xế chạy quá điểm giao, đến tận giao lộ Võ Văn Tần - Cao Thắng rồi quay đầu lại, sau đó đổ lỗi khách hàng ghi sai địa chỉ và yêu cầu trả thêm tiền.

Bà kể do tài xế có thái độ hung hăng, trong khi thùng hàng vẫn còn trên xe, bà buộc phải trả thêm 19.000 đồng. Như vậy, chi phí vận chuyển tăng gần 40% so với giá ban đầu. Cảm thấy dịch vụ giao hàng Tết qua ứng dụng quá “đáng sợ”, khách hàng này sau đó đã tìm kiếm để thuê riêng một tài xế, chấp nhận trả chi phí cao, khoảng 40.000-50.000 đồng/đơn để giao đến từng địa chỉ theo yêu cầu.