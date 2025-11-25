Ứng phó bão, Đắk Lắk yêu cầu thủy điện vận hành "không gây lũ nhân tạo"

Tối 24/11, ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, Phó trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh này, đã ký lệnh vận hành các hồ thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Sông Hinh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ, trong đó có tỉnh Đắk Lắk và gây mưa lớn ngày 28-29/11, với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ (Ảnh: Trung Thi).

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng tổ chức thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28/11.

Trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ mức 102m; Thủy điện Sông Hinh mức 204,5m và Thủy điện Krông H'năng mức 251,5m.

Khi vận hành xả lũ, các thủy điện nêu trên phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân khu vực ven sông, hạ du hồ chứa.

Trước đó, những ngày mưa lũ vừa qua diễn ra tại Đắk Lắk, Thủy điện Sông Ba Hạ có thời điểm xả mức 16.100m3/s.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng đã ký ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và mưa lớn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các sở, ngành tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Các địa phương, ngành chức năng được yêu cầu chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu, nhà không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 150.000 căn nhà ở Đắk Lắk bị chìm trong nước (Ảnh: Nam Anh).

Triển khai phương án phòng chống ngập úng các đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản.

Đối với các công trình, phải kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp gia cố đảm bảo an toàn đê kè, đê kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các công trình xây dựng dở dang.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Công Thương yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quy trình vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hồ đập thủy điện, vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện; dành dung tích phòng chống, cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và chống ngập lụt.