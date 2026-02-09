Bộ Tài chính: Áp thuế vàng miếng giúp hạn chế đầu cơ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng mới có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội gửi đến sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri cho rằng việc thu thuế đối với giao dịch vàng miếng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, làm gia tăng chi phí giao dịch, tác động đến tâm lý sở hữu vàng và có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường vàng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, các Bộ, ngành, ý kiến rộng rãi của người dân, và được các cơ quan của Quốc hội, đa số Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật cũng giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm mục đích loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ mà không vì mục đích kinh doanh, phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân hiện nay.

Để đảm bảo khả thi khi thực hiện, theo Bộ Tài chính, luật đã giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Căn cứ vào lộ trình quản lý thị trường vàng, khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu, Chính phủ quyết định việc thu thuế đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

“Các quy định này không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không làm xáo trộn thị trường và là bước đi cần thiết để góp phần hạn chế việc đầu cơ vàng và góp phần ổn định thị trường vàng”, Bộ Tài chính khẳng định.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, hoạt động chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng của từng lần giao dịch. Theo đó, số thuế phải nộp được xác định bằng giá bán vàng miếng nhân với mức thuế suất 0,1%.

Chẳng hạn, nếu cá nhân bán vàng miếng với giá 500 triệu đồng thì số thuế thu nhập cá nhân phát sinh là 500.000 đồng (500 triệu đồng × 0,1%).

Mặc dù luật quy định thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7, song việc triển khai thu thuế đối với hoạt động mua bán vàng miếng sẽ được Chính phủ quy định cụ thể về thời gian áp dụng.