Bão Koto liên tục đổi hướng, suy yếu dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 28/11, bão số 15 (tên quốc tế Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (118-133km/h), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h.

Như vậy, so với sáng 27/11, bão Koto đã giảm một cấp và đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Tây Nam.

Đến rạng sáng 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 10, giật cấp 14, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3km và suy yếu dần.

Từ 30/11 đến 1/12, bão Koto di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km và liên tục suy yếu.

Lúc 4h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210km về phía Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 12, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km và tiếp tục suy yếu.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Koto (Ảnh: NCHMF).

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Đài Khí tượng Nhật Bản, bão Koto đang trong giai đoạn suy yếu với sức gió khoảng 108km/h. Đài này dự báo bão số 15 sẽ liên tục đổi hướng di chuyển và suy yếu dần trong những ngày tới.

Đến ngày 1/12, khi áp sát đất liền ven biển Gia Lai sức gió giảm còn 90km/h.

Đài Hong Kong nhận định bão đang di chuyển rất chậm, khi chuyển hướng lên phía Bắc Biển Đông sức gió giảm nhanh. Đến ngày 2/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn 75km/h (cấp 9).