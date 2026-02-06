Phát hiện bom trên thùng xe tải, tài xế vội chở đổ xuống hồ

Ngày 6/2, thông tin từ UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị liên quan tổ chức hủy nổ an toàn bom còn sót lại sau chiến tranh theo đúng quy định.

Trước đó, sáng 3/2, anh Đ.H.D. (35 tuổi, trú tại xã Ea Ning) lái xe tải đến công trình Hồ chứa nước Yên Ngựa trên địa bàn xã để làm việc. Tại đây, công nhân điều khiển máy múc đã múc đất công trình đổ lên xe tải để anh D. chở đi nơi khác.

Cơ quan chức năng đã hủy nổ an toàn quả bom (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm này, anh D. phát hiện máy múc đã múc đất có lẫn một quả bom dài khoảng 1m, đường kính 25-30cm lên thùng xe tải.

Lo sợ, tài xế D. đã điều khiển xe tải đến hồ nước cách đó khoảng 100m để đổ đất lẫn quả bom xuống hồ nước rồi nhanh chóng di chuyển xe tải rời khỏi hiện trường.

Tài xế D. đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ning đã bố trí lực lượng xuống hiện trường để theo dõi, bảo vệ hiện trường, không cho người dân đến khu vực có bom.

Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại từ chiến tranh đã bị hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không kịp xử lý.

Quả bom dài khoảng 1m còn sót lại sau chiến tranh (Ảnh: Nguyễn Nguyên).