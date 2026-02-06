Phát hiện bom trên thùng xe tải, tài xế vội chở đổ xuống hồ
(Dân trí) - Trong quá trình múc đất thực hiện dự án hồ chứa nước, một công nhân tại Đắk Lắk đã múc cả một quả bom chưa nổ dài khoảng 1m lên thùng xe tải.
Ngày 6/2, thông tin từ UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị liên quan tổ chức hủy nổ an toàn bom còn sót lại sau chiến tranh theo đúng quy định.
Trước đó, sáng 3/2, anh Đ.H.D. (35 tuổi, trú tại xã Ea Ning) lái xe tải đến công trình Hồ chứa nước Yên Ngựa trên địa bàn xã để làm việc. Tại đây, công nhân điều khiển máy múc đã múc đất công trình đổ lên xe tải để anh D. chở đi nơi khác.
Thời điểm này, anh D. phát hiện máy múc đã múc đất có lẫn một quả bom dài khoảng 1m, đường kính 25-30cm lên thùng xe tải.
Lo sợ, tài xế D. đã điều khiển xe tải đến hồ nước cách đó khoảng 100m để đổ đất lẫn quả bom xuống hồ nước rồi nhanh chóng di chuyển xe tải rời khỏi hiện trường.
Tài xế D. đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ning đã bố trí lực lượng xuống hiện trường để theo dõi, bảo vệ hiện trường, không cho người dân đến khu vực có bom.
Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại từ chiến tranh đã bị hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không kịp xử lý.
Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa có tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 104 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, phát triển nông thôn Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
Dự án này đã chậm tiến độ, đội vốn cả trăm tỷ đồng và có nhiều bất cập trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.