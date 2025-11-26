Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi thiệt hại 14.352 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết mưa lũ lịch sử đã khiến 108 người chết, mất tích (tăng 6 người so với báo cáo ngày 24/11).

Trong đó có 98 người chết (Quảng Trị có 1 người, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng có 5 người) và 10 người mất tích (Đà Nẵng 2 người và Đắk Lắk 8 người); 426 nhà bị sập đổ; 2.066 nhà bị hư hỏng.

Người dân Đắk Lắk nhận hàng giúp đỡ, cứu trợ (Ảnh: Nam Anh).

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay, thời điểm số nhà bị ngập lớn nhất là 272.666 nhà (Gia Lai 20.775, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 100.754, Lâm Đồng 1.137). Hiện tại tỉnh Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp.

Lâm Đồng còn 75 hộ dân bị ngập và 82 hộ dân tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập các tuyến đường, đi lại khó khăn, hiện di chuyển bằng thuyền và các phương tiện khác để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Về nông nghiệp, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, trên 51.800ha lúa, hoa màu và 39.000ha cây trồng khác bị thiệt hại. Hơn 920.850 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 373 ha thủy sản thiệt hại.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, hiện còn 12 vị trí trên quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc, gồm: Khánh Hòa có 9 vị trí trên quốc lộ 27C; Lâm Đồng có 2 vị trí trên quốc lộ 20 (tại đèo Mimosa và đèo D’ran) và một vị trí trên quốc lộ 27C.

Đường sắt cơ bản khắc phục xong các vị trí sạt lở, hư hỏng và đang kiểm tra điều kiện an toàn trước khi thông tuyến trở lại.

“Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 14.352 tỷ đồng: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.