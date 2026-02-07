Cây cổ thụ ở di tích nổi tiếng bị cưa trụi, chính quyền nói "hơi mạnh tay"

Ba cây cổ thụ, trong đó có một cây bồ đề hàng trăm năm tuổi, tại di tích đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), phường Dương Nỗ, thành phố Huế, đã bị cưa trụi cành lá trong một đợt ra quân "Ngày chủ nhật xanh", gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Theo xác nhận từ lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ, việc tỉa cành, lá được thực hiện nhằm khắc phục hậu quả từ các đợt bão lũ năm 2025, khi một số nhánh cây bị sa xuống gần mặt đất. Tuy nhiên, thay vì cắt tỉa bớt, những người thực hiện đã cưa trụi cành lá của 3 cây cổ thụ nằm trong khuôn viên di tích.

Cây bồ đề cổ thụ ở đình làng Lại Ân bị cưa trụi cành khi sắp đến Tết Nguyên đán (Ảnh: Sơn Thùy).

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, thừa nhận phương pháp này có phần "hơi mạnh tay". Ông Thịnh cho biết địa phương sẽ rút kinh nghiệm và yêu cầu mọi hoạt động tại khu vực di tích phải được báo cáo và thực hiện đúng quy định.

Trước đó, người dân tại tổ dân phố Lại Ân bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến 3 cây cổ thụ tại đình làng bị cưa trụi cành. Đặc biệt, trong số đó có một cây bồ đề hàng trăm năm tuổi, nằm cạnh bến nước ngay trước đình làng, một biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương.

Một người dân sống gần đình làng cho biết, nhóm người trong tổ dân phố đã tự ý thực hiện việc cưa cành và số gỗ từ cành cây đã được vận chuyển đi nơi khác bằng xe tải.

3 cây cổ thụ tại di tích đình làng Lại Ân bị cưa hết cành lá (Ảnh: Sơn Thùy).

Hình ảnh những cây cổ thụ trụi cành lá giữa không gian linh thiêng của di tích, đặc biệt vào những ngày cận Tết Nguyên đán, càng làm tăng thêm sự bức xúc của người dân.

Đối với họ, cây xanh trong khu vực di tích không chỉ là yếu tố cảnh quan mà còn là một phần ký ức, dấu ấn lịch sử gắn liền với đình làng nổi tiếng này. Việc cưa trụi cành cây được cho là đã xâm hại nghiêm trọng cảnh quan, ảnh hưởng đến giá trị lịch sử, văn hóa và sự tôn nghiêm của di tích.

Với người dân địa phương, cây xanh trong khuôn viên di tích mang nhiều ý nghĩa quan trọng (Ảnh: Sơn Thùy).

Đình làng Lại Ân đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, gắn liền với 2 biểu tượng văn hóa nổi tiếng của xứ Huế là tranh dân gian làng Sình và hội vật làng Sình.

Nơi đây là địa điểm tổ chức các nghi lễ, cúng tế quan trọng trước khi các đô vật thi đấu tại sới vật gần đó, đặc biệt là vào ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm, khi hội vật làng Sình truyền thống diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách.