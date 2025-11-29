Bão Koto đột ngột đổi hướng, áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h ngày 29/11, vị trí tâm bão số 15 (tên quốc tế là Koto) cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Như vậy, so với sáng 28/11, bão Koto đã giảm gần 2 cấp và đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Nam sang Tây Tây Bắc.

Đến rạng sáng 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 330km về phía Đông với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.

Đến 4h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300km về phía Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 12, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3km/h và suy yếu dần.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Đài Khí tượng Nhật Bản, bão Koto đang trong giai đoạn suy yếu. Đến ngày 1/12, khi áp sát đất liền ven biển Gia Lai sức gió giảm còn 90km/h.

Đài Hong Kong nhận định bão đang di chuyển rất chậm, trong 24 giờ tới khi chuyển hướng lên phía Bắc Biển Đông sức gió sẽ giảm nhanh.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết rạng sáng 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Dự báo trong ngày 29/11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào phía Nam Biển Đông.

Đến rạng sáng 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và đi sâu vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.