Ô tô gắn màn hình LED với dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng công an

Tối 5/2, Bộ Công an cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã làm việc với tài xế điều khiển ô tô có gắn dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận hình ảnh một ô tô nhãn hiệu Mitsubishi phía sau gắn bảng đèn có dòng chữ xúc phạm lực lượng công an.

Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng xác minh và làm rõ chủ xe là Công ty TNHH K.V.N. (ở TP Hải Phòng), do anh N.V.T. (38 tuổi) làm giám đốc.

Bảng led gắn trên chiếc ô tô (Ảnh: BCA).

Thời điểm chiếc xe lưu thông và có dòng chữ trên, người điều khiển chiếc xe là anh N.T.H.H. (43 tuổi). Tại trụ sở công an, nam tài xế cho biết không biết rõ cách hoạt động của bảng đèn LED gắn sau xe và cũng không cài đặt mật khẩu cho đèn.

Do đó, bất cứ ai tiếp xúc gần trong phạm vi dưới 20m cũng có thể sử dụng phần mềm để kết nối với bảng led qua bluetooth, từ đó cài đặt, thay đổi nội dung hiển thị của bảng LED.

Anh H. trình bày, khi được người đi đường nhắc nhở, anh đã dừng xe để kiểm tra và điện thoại thông báo cho giám đốc công ty và được yêu cầu rút ngay nguồn điện cấp vào màn đèn LED.

Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ bảng đèn LED và một số thiết bị phụ trợ để tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc.