Chủ tịch nước Lương Cường: Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc

Tối 8/2, trước thềm Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng".

Chương trình Xuân Quê hương do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức hàng năm đã trở thành một sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới.

Với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng", Xuân Quê hương năm 2026 thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Sự kiện cũng là cơ hội để vinh danh sự cống hiến đóng góp lớn lao của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài phấn đấu xây dựng quê hương, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng, chúc Tết kiều bào (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân, Chủ tịch nước cho biết năm 2025 đất nước ta đã đi qua một chặng đường ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt và đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào.

Nêu rõ 2025 là một năm đất nước ta phải gồng mình gánh chịu ảnh hưởng và hậu quả rất nặng nề của thiên tai, cũng như tác động của tình hình quốc tế và khu vực phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khẳng định và khơi dậy mạnh mẽ.

Theo Chủ tịch nước, trong năm qua, đối ngoại được đẩy mạnh và tiếp tục là một điểm sáng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Chủ tịch nước cho biết ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và nhân dân Việt Nam với các nước và nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước.

Nêu rõ để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có rất nhiều yếu tố, Chủ tịch nước nhấn mạnh có một yếu tố rất quan trọng là nhờ một dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên.

"Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay", Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai Xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: TTXVN).

Theo Chủ tịch nước, bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, Khát vọng Việt Nam kết tinh trong: Hòa bình và Thịnh vượng. Hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững; thịnh vượng để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc", Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo Chủ tịch nước, vận hội lớn, khát vọng lớn, trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người Việt - Những người mang trong mình dòng máu "Con Lạc, cháu Hồng", dù ở trong hay ngoài nước, sức mạnh quyết định để hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng, theo Chủ tịch nước.