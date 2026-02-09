Vì sao nhà thiết kế khuyên không nên kê nội thất sát tường?

Trong tư duy bài trí truyền thống của nhiều gia đình Việt, việc kê sofa, kệ tủ áp sát vào tường dường như là "luật bất thành văn" để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tối ưu hóa không gian và làm mất đi tính thẩm mỹ rất mong manh. Theo các nhà thiết kế nội thất, việc tạo ra những "khoảng thở" cho nội thất mới là chìa khóa để ngôi nhà thực sự sang trọng.

Dưới đây là những lý do bạn nên cân nhắc lại cách bố trí này và những giải pháp thay thế thông minh.

Theo các nhà thiết kế nội thất, kê nội thất sát tường không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu (Ảnh: House Beautiful).

Tạo khoảng cách xa lạ giữa các thành viên

Phòng khách là không gian để trò chuyện và kết nối. Tuy nhiên, khi tất cả ghế ngồi đều bị đẩy dạt về các mép tường, khoảng cách giữa mọi người sẽ bị nới rộng một cách không cần thiết.

Hãy tưởng tượng một phòng khách rộng nhưng người ngồi sofa phải nói thật to mới để người ngồi ghế đối diện nghe thấy. Điều này vô tình tạo ra cảm giác như đang ở trong một sảnh chờ công cộng hơn là không gian thân mật của gia đình. Việc kéo nội thất xích lại gần nhau sẽ khuyến khích những cuộc trò chuyện tự nhiên và ấm cúng hơn.

Không gian trống vô lý ngay giữa phòng khách

Một hệ quả dễ thấy của việc kê đồ sát tường là tạo ra một khoảng trống mênh mông, vô hồn ở chính giữa căn phòng. Khi đó, chiếc bàn trà thường trở nên "cô đơn" và mất tác dụng. Bạn ngồi trên sofa nhưng không thể với tới cốc nước trên bàn nếu không nhoài người hoặc đứng dậy di chuyển.

Nguyên tắc vàng trong thiết kế là khoảng cách từ ghế đến bàn trà chỉ nên trong tầm với tay (khoảng 35-45cm). Đừng ngần ngại kéo sofa vào trung tâm, đặt chân trước của ghế lên thảm để tạo sự liên kết chặt chẽ cho bố cục.

Nội thất bị chìm vào phông nền

Chúng ta thường đầu tư không ít tiền cho một bộ sofa đẹp hay chiếc ghế thư giãn đắt tiền. Nhưng khi ép chúng sát vào bức tường phẳng lì, vẻ đẹp 3D của món đồ sẽ bị triệt tiêu, biến không gian thành một cái hộp vuông vức, nhàm chán.

Các chuyên gia cho rằng, việc tách nội thất khỏi tường giúp tạo ra bóng đổ, chiều sâu và các lớp lang cho thị giác. Ngay cả khi bạn chỉ kéo ghế cách tường khoảng 10-15cm, hiệu ứng thị giác mang lại cũng khác biệt hoàn toàn: món đồ trông "đắt tiền" hơn và căn phòng có vẻ được chăm chút kỹ lưỡng hơn.

Cản trở luồng giao thông tự nhiên

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng kê đồ sát tường đôi khi lại hạn chế lối đi. Thay vì có thể di chuyển linh hoạt vòng quanh khu vực tiếp khách, bạn bị buộc phải đi cắt ngang qua tâm điểm của cuộc trò chuyện hoặc chắn tầm nhìn tivi của người khác.

Đặc biệt với phòng ăn, việc kê bàn sát góc tường khiến người ngồi trong cùng bị kẹt cứng, rất bất tiện khi cần đứng lên lấy đồ. Một lối đi thông thoáng bao quanh khu vực chức năng sẽ giúp khí lưu thông tốt hơn và mọi hoạt động sinh hoạt trở nên thuận tiện.

Giải pháp cho nhà nhỏ và căn hộ chung cư

Tất nhiên, với đặc thù nhà phố hay chung cư nhỏ, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đặt sofa giữa nhà. Tuy nhiên, "không sát tường" không có nghĩa là phải đặt ở chính giữa phòng.

Nếu bắt buộc phải kê sofa dựa lưng vào tường để tiết kiệm diện tích, hãy cân bằng lại bằng các món đồ nội thất nhỏ khác. Một chiếc ghế bành đặt xéo góc, một tấm thảm trải sàn để định hình khu vực, hay đôn ngồi di động đặt đối diện sẽ giúp phá vỡ cảm giác vuông vức.

Thêm vào đó, với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, việc kê đồ gỗ hay sofa cách tường khoảng 5cm còn là biện pháp kỹ thuật cần thiết để tránh ẩm mốc, giúp tường và đồ nội thất được "thở", bền đẹp hơn theo thời gian.