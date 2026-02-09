Tên lửa, UAV Nga tập kích, nổ lớn ở loạt thành phố Ukraine

Lực lượng Ukraine ứng phó với cuộc tập kích của Nga (Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine).

Giới chức Ukraine ngày 8/2 tuyên bố lực lượng Nga đã tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Cảnh báo không kích đã được ban hành tại Kiev và một số tỉnh của Ukraine.

“Có tiếng nổ ở thủ đô. Kiev đang bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Lực lượng phòng không đang đáp trả. Xin hãy ở trong hầm trú ẩn!", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cũng xác nhận Nga đang tiến hành "cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo”.

Truyền thông Ukraine đồng loạt đưa tin vào tối 8/2, lực lượng Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố của Ukraine, trong đó có Kiev, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ ở thủ đô Kiev vào khoảng 21h giờ địa phương.

Những tiếng nổ đầu tiên được báo cáo vào khoảng 17h30 trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko đã xác nhận cuộc tấn công, nói rằng hệ thống phòng không của Ukraine đang nỗ lực đánh chặn các tên lửa, và các quan chức kêu gọi người dân ở lại trong hầm trú ẩn.

Ngay sau cuộc tấn công, tình trạng mất điện đã xảy ra ở ít nhất một quận của Kiev sớm hơn dự kiến.

Kết quả của cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Kiev vẫn chưa được công bố.

Vào đêm 8/2, Không quân Ukraine tiếp tục báo cáo về việc máy bay không người lái của Nga đang tiếp cận thành phố Odessa ở phía nam. Đài phát thanh công cộng Suspilne đưa tin nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở Odessa trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Thống đốc tỉnh Odesa Oleh Kiper cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây thiệt hại cho "cơ sở hạ tầng dân cư", đồng thời xác nhận đã xuất hiện các đám cháy trong thành phố. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định rõ.

Các cuộc tập kích mới diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện quốc gia và buộc Ukraine phải thực hiện các đợt cắt điện kéo dài giữa thời tiết giá lạnh.

Trước đó vào ngày 8/2, Ukrenergo, đơn vị điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, cho biết hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn đang chịu áp lực nặng nề, khi các nhà máy điện hạt nhân bị ngắt kết nối một phần khỏi lưới điện sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine đêm 7/2.

Một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong các cuộc tấn công của Nga là thủ đô Kiev. Cuộc tấn công ngày 7/2 diễn ra trước một đợt rét đậm khác ở Kiev, với nhiệt độ dự kiến ​​giảm sâu trong những ngày tới, tăng thêm áp lực lên hệ thống năng lượng.

Tính đến ngày 4/2, Nga đã tập kích 257 lần vào cơ sở năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay. Theo các chuyên gia, do các đợt hỏa lực này, Kiev sẽ chỉ có điện từ 4-6 giờ mỗi ngày trong ít nhất một tháng nữa.

Trong khi đó, Ukraine đang trải qua một trong những mùa đông lạnh giá nhất trong thập niên qua khi các khối khí lạnh đã quét qua đất nước suốt 2 tháng liên tiếp.

Các chuyên gia nhận định, hệ thống điện Ukraine hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng, trong khi cuộc khủng hoảng năng lượng của Ukraine rất khó để phục hồi nhanh chóng vào thời điểm này.