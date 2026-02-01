Không khí lạnh lan rộng, vùng núi cao Bắc Bộ có thể có băng giá

Tối 8/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm 7-10 độ C, ở Bắc Trung Bộ giảm 1-3 độ C.

Dự báo đêm 8/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ gây mưa và nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu, trời rét đậm, rét hại dưới 3 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 8 và sáng 9/2 có mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô khoảng 10-13 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 8 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ mưa to và dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 9/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.