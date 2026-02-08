100% cử tri nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử ĐBQH khóa mới

Chiều 8/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai phối hợp UBND phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Vũ Thành Văn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Lĩnh Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hiền Thu).

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu về các tiêu chuẩn của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá ông Trần Sỹ Thanh và Vũ Thành Văn đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND phường.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Vũ Thành Văn tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường Lĩnh Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đóng góp xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết nếu trúng cử, với những kinh nghiệm của mình, sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để làm tốt nhất trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chung tay thực hiện khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm, tận lực trong công tác, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng, gửi gắm của cử tri.