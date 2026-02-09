Kích thước khổng lồ của con trăn hoang dã lập kỷ lục dài nhất thế giới

Nhà bảo tồn động vật hoang dã Budi Purwanto đang khoác trên vai Ibu Baron, con trăn cái hoang dã có chiều dài lớn nhất thế giới hiện nay (Ảnh: GWR).

Con trăn cái có tên Ibu Baron, được tìm thấy vào năm 2025 tại huyện Maros (tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia), có chiều dài 7,22m khi đo ở trạng thái gây mê.

Các chuyên gia cho biết thuốc mê khiến cơ thể của con trăn bị thả lỏng, do vậy chiều dài thực tế của con trăn khi tỉnh có thể tăng lên thêm ít nhất 10%, tương đương 7,9m. Tuy nhiên, vì những lý do an toàn, con trăn chỉ được đo sau khi đã được tiêm thuốc mê.

Cùng với việc đo chiều dài, các chuyên gia của Guinness cũng đã đo đạc cân nặng và cho thấy con trăn có khối lượng 96,5kg. Đáng chú ý, con trăn này đã không ăn trong thời gian gần đây. Nếu đo vào thời điểm sau khi trăn ăn no, con vật có thể nặng đến hơn 100kg.

Con trăn này đang được giám sát bởi nhà bảo tồn động vật Budi Purwanto, chuyên gia về rắn Diaz Nugraha và nhiếp ảnh gia thiên nhiên Radu Frentiu.

Vào tháng 12/2025, Diaz Nugraha và Radu Frentiu đã tìm đến Maros sau khi nghe được những tin đồn về việc người dân bắt được một con trăn khổng lồ. Họ muốn tận mắt chứng kiến con trăn này để xác minh tin đồn.

Trước khi Nugraha và Frentiu đến nơi, nhà bảo tồn động vật hoang dã Budi Purwanto đã chi tiền cho người dân địa phương để mua lại con trăn này, một hành động giúp cứu mạng con vật.

Purwanto cũng thường xuyên mua lại trăn, rắn do người dân địa phương bắt được, sau đó chăm sóc chúng trong những chuồng nuôi rộng rãi tại trang trại của mình nằm tại huyện Maros. Purwanto cho biết ông muốn giữ an toàn cho cả động vật lẫn những người dân địa phương.

Các chuyên gia của Tổ chức Guinness đang đo đạc chiều dài của Ibu Baron (Video: GWR).

Trong những khu rừng rậm rạp của huyện Maros có sự tồn tại của những con trăn gấm trưởng thành với kích thước to lớn. Dù trăn gấm không có nọc độc, chúng vẫn đủ sức mạnh để giết chết và nuốt chửng những người trưởng thành.

Ngoài ra, những con trăn cỡ lớn này cũng là mối đe dọa với các loài gia súc và vật nuôi. Do vậy, người dân địa phương luôn tìm cách tiêu diệt trăn khi phát hiện chúng xuất hiện ở khu vực mình sinh sống.

“Môi trường sống và nguồn thức ăn tự nhiên của trăn đang bị suy giảm, điều này khiến tần suất đụng độ giữa trăn và con người đang trở nên thường xuyên hơn trước đây”, Diaz Nugraha, chuyên gia về rắn và bò sát, cho biết.

Trăn gấm, còn được gọi là trăn mắt lưới châu Á, trăn mắc võng hoặc trăn hoa, có tên khoa học Malayopython reticulatus. Trăn gấm là thành viên thuộc phân họ rắn có kích thước dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 6,5m khi trưởng thành. Một số trường hợp trăn gấm trong môi trường nuôi nhốt có thể đạt đến chiều dài đến gần 10m.

Trăn gấm cũng là loài trăn nặng thứ 3 thế giới, sau trăn anaconda và trăn đất. Trăn gấm trưởng thành có thể nặng lên đến 175kg, một số trường hợp hiếm gặp nặng đến gần 250kg.

Dù có kích thước dài và to lớn, trăn lại sở hữu cơ thể khá mảnh mai và cân đối. Cá thể trăn gấm cái lớn hơn con đực.

Kỷ lục về con trăn hoang dã dài nhất trước đây thuộc về một con trăn gấm cái được tìm thấy tại tỉnh Đông Kalimantan (Indonesia) vào tháng 8/1999, có chiều dài 6,95m.

Một số tư liệu lịch sử cho thấy một con trăn gấm dài đến 10m đã được tìm thấy tại tỉnh Sulawesi (Indonesia) vào năm 1912. Tuy nhiên, rất khó để xác thực thông tin này vào thời điểm hiện tại.