Thaco, Đất Xanh và loạt đại gia được thực hiện dự án thí điểm tại TPHCM

Vừa qua, HĐND TPHCM thông qua nghị quyết chấp thuận danh mục 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Tổng diện tích 28 khu đất đạt hơn 75ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích gần 21ha.

Trong danh sách này, nhiều dự án được dự kiến thực hiện thí điểm thuộc quỹ đất của nhiều "ông lớn" có tên tuổi tại TPHCM.

TPHCM chấp thuận thí điểm cho 28 khu đất (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Đơn cử, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) được thí điểm thực hiện khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Tổng diện tích dự án hơn 5.500m2 với vốn đầu tư dự kiến gần 1.553 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Hay công ty con của Tập đoàn Đất Xanh cũng được chấp thuận thực hiện thí điểm dự án Khu nhà ở Chung cư cao tầng phường Phước Long B (Opal City) tại Phường Phước Long. Dự án có tổng diện tích thí điểm hơn 6ha, trong đó đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 1,2ha, diện tích đất do Nhà nước quản lý hơn 8.484 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án 6.200 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện từ quý II/2023.

Nhiều khu đất khác được thực hiện thí điểm ở phường Phú Thuận, của các doanh nghiệp như Công ty Đầu tư Xây dựng Tấn Phong, Công ty New Market Property, Công ty TNHH Đào Trí 1, Công ty Đầu tư Đất Viễn Đông.

Tại phường Hiệp Bình là các dự án thí điểm của Công ty Đầu tư và Phát triển TPHCM, Công ty TNHH MTV Epic Land. Phường Long Phước có dự án Nhà ở thương mại Pearl Land của Công ty Pearl Land.

Ngoài ra, 8 khu đất thực hiện dự án thí điểm có nguồn gốc từ doanh nghiệp cổ phần hóa như dự án chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng khu phức hợp nhà ở thương mại dịch vụ Tân Thuận Đông (phường Tân Thuận) của Công ty Thép Tân Thuận; Trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ (phường Sài Gòn) của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành.

Dự án nhà ở kết hợp thương mại tại số 209 Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6, TPHCM cũ) thuộc phường Phú Lâm của Công ty Dây cáp điện Việt Nam; dự án khu ở cao tầng (phường An Lạc) Công ty Chế tạo Máy Sinco Bình Tân.

Các dự án khu nhà ở hỗn hợp Suối Tiên (phường Long Bình) của Tổng Công ty Đường Sông Miền Nam; dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Forimex Nam Cao (phường Tăng Nhơn Phú) của Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn.

Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ SGMI (phường Linh Xuân) của Công ty Quản lý Bất động sản và Đầu tư Sài Gòn; dự án Cienco 60 Compex (phường Hiệp Bình) của Công ty Công trình Giao thông 60.