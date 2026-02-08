Xử phạt 11 người nước ngoài lái mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc

Ngày 8/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính với 11 trường hợp người nước ngoài, do có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Với vi phạm nêu trên, mỗi trường hợp lái xe mô tô phân khối lớn sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Hình ảnh nhóm người nước ngoài điều khiển mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, tối 7/2, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo các đơn vị xác minh phản ánh từ người dân về việc, một đoàn xe mô tô phân khối lớn di chuyển vào đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đoàn xe gồm 11 xe mô tô phân khối lớn do 11 nam giới điều khiển (trong đó có 3 xe chở theo 1 người ngồi sau), di chuyển trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, hướng từ Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Đến sáng 8/2, lực lượng CSGT Phú Thọ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, sau đó cảnh sát đã mời nhóm người trên về Công an phường Minh Xuân làm việc theo quy định.

Quá trình làm việc, cảnh sát xác định nhóm người trên gồm 11 nam, 3 nữ, trong đó 11 xe mô tô do 11 nam giới (quốc tịch nước ngoài điều khiển). Qua kiểm tra, các công dân nêu trên đều có giấy phép lái xe hợp pháp, thị thực nhập cảnh đúng quy định; các phương tiện mô tô có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp trên.

Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông, đặc biệt là người nước ngoài điều khiển phương tiện tại Việt Nam, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về giao thông đường bộ; tuyệt đối không điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.