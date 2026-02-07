Nghe tin đồn, người dân ùn ùn xin giấy xác nhận nguồn hoa, cây cảnh bán Tết

Mới đây, một số hộ dân trồng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán tại xã Chợ Lách và Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long) phản ánh trên mạng xã hội việc người dân muốn vận chuyển hoa ra chợ bán phải xin xác nhận của UBND xã.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 5/2, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, các ngành chức năng của tỉnh không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, cây cảnh trong quá trình vận chuyển.

Người dân tập trung tại UBND xã xin giấy xác nhận nguồn gốc hoa, cây kiểng (Ảnh: H.T.).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hoa, kiểng theo đúng quy định pháp luật. Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, tỉnh đã chỉ đạo UBND xã có văn bản thông tin rõ ràng để người dân yên tâm.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, trong ngày, UBND xã Chợ Lách đã ban hành văn bản thông tin đến người dân. Theo UBND xã, những ngày qua có nhiều nông dân đến UBND xã Chợ Lách đề nghị xác nhận việc sản xuất hoa, cây cảnh để tiêu thụ tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, cho biết, qua tìm hiểu từ người dân, họ cho biết nghe thông tin truyền miệng, đồn đại việc một số người trong lúc vận chuyển hoa, cây cảnh bị lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra giấy tờ, nếu không chứng minh được nguồn gốc thì bắt quay xe về.

Qua trao đổi với các ngành chức năng, UBND xã Chợ Lách khẳng định trong quá trình vận chuyển, ngành chức năng không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận về nguồn gốc cây. UBND xã cũng không có quy định yêu cầu người dân phải xin loại giấy này.

UBND xã Chợ Lách đề nghị bà con trên địa bàn nếu gặp trường hợp như trên có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo xã để được hỗ trợ.

Cụ thể, người dân liên hệ số 0824.391.768, gặp ông Nguyễn Việt Thương, Chủ tịch UBND xã Chợ Lách; hoặc số 0918.123.015, gặp ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách.

Tương tự, UBND xã Vĩnh Thành cũng đã ban hành văn bản thông tin đến người dân, khẳng định địa phương không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận về nguồn gốc sản xuất hoa, cây cảnh.

Hoa giấy chuẩn bị được đưa ra phục vụ thị trường Tết (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết toàn xã hiện có khoảng 3.500ha đất nông nghiệp chuyên trồng cây giống và hoa kiểng. Năm nay, nông dân gieo trồng hơn 3 triệu sản phẩm hoa, kiểng, tăng 10% so với năm trước.

Trong đó, cúc mâm xôi đạt chuẩn OCOP 3 sao chiếm khoảng 1,2 triệu sản phẩm. Tuy nhiên, mưa trái mùa đã khiến khoảng 15-20% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm do ảnh hưởng thời tiết và năm nhuận.

Anh Phạm Hoàng Duy (ngụ xã Vĩnh Bình) cho hay: "Tôi nghe thông tin từ người dân đi làm giấy xác nhận nên làm theo, nhiều người đi làm lắm chứ không biết xuất phát từ đâu".