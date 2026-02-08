Hà Nội điều chỉnh thời gian giờ cao điểm và biểu đồ chạy tàu metro mới

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) vừa thông báo về việc điều chỉnh thời gian giờ cao điểm và áp dụng biểu đồ chạy tàu mới trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Thời gian áp dụng từ ngày 9/2.

Theo đó, khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 9h và từ 16h30 đến 19h30 tần suất chạy tàu 6 phút/chuyến. Trước đây khung giờ cao điểm là từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30.

Hành khách đi tàu metro Cát Linh - Hà Đông (Ảnh: Mạnh Quân).

Khung giờ 5h30 - 6h và 9h - 16h30 tần suất chạy tàu 10 phút/ chuyến.

Khung giờ từ 19h30 đến 22h tần suất chạy tàu 15 phút/chuyến (trước đây tần suất chạy tàu là 10 phút/chuyến)

Thời gian hoạt động của các tuyến metro giữ nguyên từ 5h30 đến 22h hàng ngày.

Đối với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả 2 tuyến metro số 2A và số 3.1 (đoạn trên cao) là 10 phút/chuyến.

Trước đó, Hà Nội Metro chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 2 tuyến metro.

Năm 2025, Hanoi Metro đã vận hành 162.000 lượt tàu trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách.