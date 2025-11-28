Bão Koto diễn biến phức tạp, Lâm Đồng cấm biển

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương chủ động công tác phòng, tránh và ứng phó bão số 15 (Koto).

Theo đó, tỉnh này yêu cầu cơ quan chức năng kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển di chuyển đến nơi trú tránh an toàn. Tỉnh này chính thức cấm tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản hoạt động, đi lại trên biển từ 7h ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới.

Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng hỗ trợ ngư dân di chuyển thuyền thúng vào bờ tránh bão (Ảnh: Trần Nguyên).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, trụ sở, trường học, công trình cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát kỹ phương án và kịp thời sơ tán, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm tại các khu vực trọng điểm xung yếu.

Kè biển ở Lâm Đồng bị sóng đánh hư hỏng (Ảnh: Văn Phú).

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động ứng phó với bão Koto.

Trong đó, địa phương này yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng và tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng được yêu cầu kiểm đếm, thông báo cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đặc biệt đơn vị này được yêu cầu duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống sự cố trên biển.