Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn

Sáng 6/2, tại kỳ họp HĐND TPHCM thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố.

Cụ thể, HĐND TPHCM thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Trần Văn Tuấn. Trước đó, ông Trần Văn Tuấn đã nhận quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM vào ngày 29/12/2025.

Ông Trần Văn Tuấn được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Ông Trần Văn Tuấn (SN 1975) có trình độ Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, ông từng là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); Bí thư Thành ủy Bà Rịa; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu cũng biểu quyết thống nhất bầu Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì làm Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Nghì (SN 1978, quê tại tỉnh Đồng Tháp), có trình độ Thạc sỹ luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Phạm Văn Nghì nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TPHCM vào ngày 18/12/2025.

Trước khi giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM, ông từng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10 (cũ), Phó Chánh Thanh tra TPHCM.